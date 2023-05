Rei Charles III surge na primeira foto oficial após a coroação

Família real divulga a primeira foto oficial do Rei Charles III após a coroação

O Rei Charles III (74) apareceu sentado em seu trono e usando os adereços da coroação, incluindo a coroa de St. Edward, o manto, a orbe e o cetro em sua primeira foto oficial após a coroação. A imagem foi divulgada pela família real do Reino Unido nesta segunda-feira, 8.

No retrato, o rei apareceu sozinho durante uma sessão de fotos feita no Palácio de Buckingham horas após a coroação no sábado, 6, na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra. Ele foi coroado ao lado da esposa, a rainha Camilla, em um evento histórico e com a presença de milhares de convidados, incluindo membros da família real e líderes de outros países.

A foto foi feita por Hugo Burnand, que é conhecido por registrar momentos históricos da família real. Vale lembrar que Charles III se tornou rei em setembro de 2022, logo após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II. Porém, a coroação só aconteceu agora em maio por causa do tempo de luto pela morte da monarca anterior e do período necessário para a preparação do evento grandioso.

Rei Charles III reuniu a família na varanda do Palácio de Buckingham

Logo depois do fim da cerimônia de coroação na Abadia de Westminster, o Rei Charles III e a rainha Camilla seguiram em uma carruagem até o Palácio de Buckingham. Lá, eles se reuniram com outros membros da família real para acenar para a população direto da varanda tradicional do local.

Com suas coroas e os mantos, o rei e a rainha esbanjaram simpatia na aparição em público após o evento histórico. Eles contaram com a presença dos pajens de honra, incluindo o príncipe George, que é herdeiro do trono, e também de outros membros da família, como o príncipe e a princesa de Gales, William e Kate Middleton, a princesa Charlotte, o príncipe Louis, a princesa Anne, Lady Louise e o Duque de Edimburgo.

Porém, o público sentiu a falta do príncipe Harry, que é o filho caçula do Rei. Harry esteve presente na coroação, mas foi embora logo depois. Os rumores dizem que ele foi para o aeroporto para voltar aos Estados Unidos. Isso porque este também é o dia do aniversário do seu filho mais velho, Archie, que completou quatro anos.

Foto: Getty Images