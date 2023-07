Rei Charles III realiza mais uma cerimônia para celebrar a coroação

Após ser coroado na Inglaterra, Rei Charles III faz nova celebração de coroação na Escócia ao lado da rainha Camilla

O Rei Charles III participou de mais uma cerimônia de coroação para celebrar o início do seu reinado. Desta vez, ele fez a cerimônia na Escócia aolado de sua esposa, a rainha Camilla, para homenagear a coroação oficial que aconteceu no dia 6 de maio em londres, na Inglaterra.

O serviço religioso aconteceu na Catedral de St. Giles e contou com a Procissão do Povo, que é o evento que leva as Honras da Escócio, que é um conjunto de regalias reais, do Castelo de Edimburgo para a catedral.

Durante o evento, o Rei e a Rainha usaram vestes da Ordem do Cardo, que é a maior ordem de cavalaria da Escócia. A celebração terminou com uma saudação de 21 tiros e sobrevoo no palácio da Royal Air Force. A previsão é que o casal fique uma semana na Escócia para manter a tradição criada pela Rainha Elizabeth II, que sempre passava alguns dias do verão na região para se aproximar do povo.

O príncipe William e a princesa de Gales, Kate Middleton, acompanharam o casal real durante a nova coroação. Ele usou um uniforme da Royal Air Force com um manto e as medalhas representando os Jubileus que já participou e a coroação do pai. Por sua vez, ela usou um casaco azul da grife Catherine Walker, que ela já tinha usado em outro evento em 2022.

Foto: Getty Images

Por que George, Charlotte e Louis não foram na celebração?

Filhos do príncipe William e Kate Middleton, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis não participaram da celebração da coroação na Escócia nesta quarta-feira, 5. De acordo coma revista People, o motivo da ausência deles é bem simples: Período letivo.

Os três herdeiros do trono britânico estão na última semana de aula na escola antes das férias de verão e os pais preferiram que eles cumprissem a agenda de estudos ao invés da viagem. Eles ficaram na casa da família na Inglaterra acompanhados de suas babás.