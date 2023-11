Príncipe William posa ao lado de estrelas durante evento em Singapura

O Príncipe de Gales foi à Singapura para uma premiação em prol do meio ambiente e se encontrou com Cate Blanchett e outras estrelas

Nesta quarta-feira, 8, o Príncipe William compareceu a um evento especial em Singapura. O filho do Rei Charles III compareceu ao Earthshot Prize, uma premiação feita em prol do meio ambiente. Além do Príncipe de Gales, diversas celebridades estiveram presentes na cerimônia.

O marido de Kate Middleton estava elegante com um clássico smoking preto e esbanjou alegria para fotos publicadas no Instagram oficial do Príncipe e Princesa de Gales. William ainda discursou no evento que reuniu famosos do cinema e da música.

O pai de George, Charlotte e Louis tirou fotos ao lado da atriz vencedora do Oscar Cate Blanchett. William ainda posou com a atriz Hannah Waddingham, da série “Ted Lasso” e do ator Sterling K. Brown, famoso por seu papel na série “This Is Us”.

Além do trio de artistas, o membro da Família Real ainda surgiu ao lado da atriz Lana Condor que protagonizou os filmes de “Para Todos Os Garotos Que Amei”. William também posou para um clique com a banda Bastille, dona do hit “Pompeii”.

“Que noite! Obrigado a todo mundo que fez o Earthshot 2023 tão especial”, agradeceu o Príncipe na legenda da postagem que contou com dez fotos feitas nos bastidores do evento beneficente.

A cerimônia internacional fez com que o Príncipe não comparecesse a um importante evento monárquico no Reino Unido. Nessa última terça-feira, 7, o Rei Charles III e a Rainha Camilla estiveram presentes na abertura do Parlamento britânico. Esta foi a primeira vez que o pai de William compareceu ao Parlamento como Rei.

Quem não viajou para Singapura foi a esposa do Príncipe, Kate Middleton. A Princesa de Gales ficou em casa com os três filhos. O motivo da ausência de Kate foi por conta do filho mais velho, George. A Princesa ficou estudando com o filho, que está passando por provas na escola.

Romance?

Ainda nessa terça-feira, a cantora e atriz Barbra Streisand publicou seu novo livro de memórias intitulado “Meu Nome é Barbra”. Na autobiografia, a estrela vencedora do EGOT (prêmios Emmy, Grammy, Oscar e Tony) deu detalhes sobre sua relação com o Rei Charles III.

Apesar do atual monarca do Reino Unido achar a artista “devastadoramente atraente” e Barbra ter achado o filho de Elizabeth II “extremamente charmoso”, o relacionamento entre os dois não passou de uma amizade.