Barbra Streisand revela romance platônico com Rei Charles III em livro de memórias

A cantora Barbra Streisand revelou em seu novo livro de memórias que teve uma relação próxima com o Rei Charles III

Nesta terça-feira, 7, Barbra Streisand lançou seu novo livro de memórias intitulado “Meu nome é Barbra”. Na autobiografia, a atriz revelou que teve uma amizade muito próxima com o atual Rei da Inglaterra, Charles III. A dupla chegou a ter uma paixão platônica, segundo a artista de 81 anos.

A vencedora de um EGOT (prêmios Emmy, Grammy, Oscar e Tony), rasgou elogios ao atual monarca e ainda deu detalhes da relação entre ela e o britânico quando ele ainda tinha o título de Príncipe de Gales, que hoje é do seu filho William.

Segundo o biógrafo da Família Real, Christofer Andersen, Charles tinha uma foto de Barbra na parede do seu quarto na universidade de Cambridge, onde estudou. Ele chegou a descrever a atriz como “devastadoramente atraente” e com “grande apelo sexual”.

Em sua biografia, Barbra detalhou o primeiro encontro da dupla que aconteceu em Los Angeles em 1974. “O Príncipe foi extremamente charmoso quando veio ao estúdio, mas francamente, é difícil ter uma conversa de verdade quando se está cercado de cinquenta fotógrafos tirando fotos”, declarou a estrela do filme “Funny Girl”.

“Eu estava bebendo chá e ofereci um gole a ele... e o futuro Rei da Inglaterra bebeu da minha xícara, o que aparentemente foi algo sem precedentes. Quando a imprensa britânica noticiou isso, transformaram em um incidente internacional”, detalhou a famosa.

Porém, Babra leva arrependimentos deste primeiro encontro: “Eu não conseguia pensar em mais nada para dizer, e eu sou muito focada no trabalho que fiquei me sentindo culpada por aqueles músicos estarem me esperando para continuarmos a sessão. Então, eu receio que não fui tão graciosa como deveria ter sido”.

“O fato é que o Rei Charles e eu somos tímidos, mas de alguma maneira conseguimos nos conectar... porque aquilo provou ser o início de uma amizade improvável”, declarou a estrela da Broadway.

E esta não foi a única vez que o Rei e Barbra se encontraram. A voz original da canção “Don’t Rain On My Parade” chegou a se hospedar na Highgrove House, pertencente à realeza britânica e que hoje tem Rei Charles e Rainha Camilla como proprietários.

Barbra se lembrou de uma história curiosa que ocorreu na casa. “Estava sentada na cama e Renata [sua assistente] tinha acabado de entrar quando bateram na porta e uma mulher apareceu com um belo café da manhã inglês em uma bandeja”, começou contando.

“Estávamos admirando os belos pratos e as toalhas quando de repente um cachorrinho surgiu olhando para mim, com suas patas dianteiras na cama”, relembrou a diva no livro de memórias.

O dono do cãozinho era ninguém menos que Charles III: “Depois de um tempo houve uma batida na porta. Desta vez era Charles, que espiou e disse: ‘Por algum acaso meu cachorro está aí dentro?’. Aparentemente ele estava procurando a casa toda pelo Tigga, e quando Renata apontou para a cama, ele riu e disse: ‘Claramente você tem outro fã, porque esse cachorro nunca sai do meu lado’”.

Histórico!

Essa terça-feira, 7, também foi um dia memorável para o Rei Charles III. O monarca fez sua primeira participação como Rei na abertura do Parlamento britânico. Charles estava com a mesma coroa que usou em sua coroação.

Sua esposa, a Rainha Camilla surpreendeu ao surgir com uma luxuosa coroa. A peça histórica foi feita para a coroação do Rei George IV em 1820 e foi utilizada por várias outras rainhas, incluindo a Rainha Elizabeth II.