Aos 80 anos, Barbra Streisand anuncia lançamento de seu livro de memórias

Nesta última terça-feira, 7, Barbra Streisand (80) anunciou que lançará seu livro de memórias. A notícia foi dada por meio do Instagram da atriz e cantora.

O livro leva o título de “Meu nome é Barbra”, que também é o mesmo nome do especial para televisão da artista que foi ao ar em abril de 1965.

Além do título, a capa do livro de memórias também foi divulgada e as pré-vendas para o livro já começaram nas redes sociais. Porém, o livro só chegará as estantes no dia 7 de novembro deste ano.

Os fãs da artista imortalizada por seu papel no musical “Funny Girl”, adoraram a novidade e já estão ansiosos pelo lançamento. “Eu nunca pré encomendei algo tão rápido na minha vida”, escreveu um seguidor. E outra fã comentou: “Essa é a notícia mais emocionante que eu já ouvi”.

Barbra Streisand além de seu papel na Broadway e nos cinemas como a protagonista de Funny Girl, é uma das poucas artistas que são EGOT, ou seja, possuem um Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

Streisand ganhou seis Emmys, sendo dois deles pelo especial “Meu Nome é Barbara”, dez prêmios Grammy, dois Oscar pelo filme Nasce Uma Estrela de 1977, e um Tony de “Estrela da Década” que recebeu em 1970.

EGOT!

Quem recentemente se tornou EGOT foi a atriz Viola Davis. A marca foi atingida neste último domingo, 5, quando Viola recebeu um Grammy pela gravação de audiobook do seu livro “Finding Me”.

Viola levou o Emmy em 2015 por atuar como a protagonista Analise Keating na série “How To Get Away With Murder”, levou o Oscar de “Melhor Atriz Coadjuvante” em 2017 pelo filme “Um Limite Entre Nós” e ganhou dois Tonys por peças feitas em 2001 e 2010.