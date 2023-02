Viola Davis ganha Grammy e se torna EGOT. Saiba o que é!

Viola Davis entra para o seleto grupo de famosos que tem o status de EGOT ao vencer uma categoria do Grammy 2023

A atriz Viola Davis acaba de conquistar mais um marco para a sua carreira artística. Sucesso internacional, ela entrou para o seleto grupo de famosos que tem o status de EGOT. Esta sigla é usada para as pessoas que já venceram as quatro principais premiações nos Estados Unidos, que são: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Awards. Essas são premiações da televisão, da música, do cinema e do teatro.

Ela conquistou este feito neste domingo, 5, ao vencer na categoria de Melhor Audiobook com a sua biografia Finding Me.

Atualmente, a lista de pessoas que têm o status de EGOT tem 18 integrantes, como John Legenda, Mel Brooks, Jennifer Hudson, Whoopi Goldberg, Rita Moreno e Alan Menken.

Viola Davis esteve no Brasil em 2022

Há poucos meses, a atriz Viola Davis fez uma rápida viagem ao Brasil. Ela fez um post nas redes sociais para celebrar o seu encontro com artistas brasileiros, como Taís Araujo, Lázaro Ramos, Dandara Mariana, Zezé Motta, Ícaro Silva, Seu Jorge, IZA e mais.

No perfil do Instagram, a atriz americana compartilhou fotos do encontro e rasgou elogios. "Ah, Brasil! Esta noite! Esses brilhantes artistas pretos! Meu coração e minha mente estão tão cheios de suas ideias, sua visão, sua autenticidade e amor. Isso me fez lembrar por que eu amo ser uma artista. Viva Brasil!", escreveu ela na legenda.

A atriz americana que está no Brasil para promover o filme A Mulher Rei, que estreia na próxima semana.