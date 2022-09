Viola Davis celebra encontro com famosos pretos no Brasil: ''Brilhantes''

A atriz Viola Davis esteve na casa de Taís Araujo e Lázaro Ramos, e conheceu Iza, Seu Jorge, Zezé Motta e outras personalidades

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 16h42

Nesta segunda-feira, 19, Viola Davis (57) usou as redes sociais para celebrar o encontro com várias celebridades pretas no Brasil. A atriz foi recebida em casa por Taís Araujo (43) e Lázaro Ramos (43), e se encontrou com outras personalidades.

Além do casal, estavam Dandara Mariana, Zezé Motta, Ícaro Silva, Seu Jorge, IZA e mais.

No perfil do Instagram, a atriz americana compartilhou fotos do encontro e rasgou elogios. "Ah, Brasil! Esta noite! Esses brilhantes artistas pretos! Meu coração e minha mente estão tão cheios de suas ideias, sua visão, sua autenticidade e amor. Isso me fez lembrar por que eu amo ser uma artista. Viva Brasil!", escreveu ela na legenda.

A atriz americana que está no Brasil para promover o filme A Mulher Rei, que estreia na próxima semana.

Vale lembrar que em 2019, Taís Araújo esteve nos Estados Unidos para representar o Brasil em uma premiação, e foi convidada a visitar a casa de Viola Davis.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por VIOLA DAVIS (@violadavis)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!