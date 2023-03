Príncipe William emociona ao compartilhar fotos de viagem a Polônia

O Príncipe William compartilhou uma série de fotos nas redes sociais de sua visita real a Polônia

Nesta última quarta-feira, 22, o Príncipe William (40) desembarcou na Polônia para uma visita real e compartilhou imagens da viagem no perfil oficial do Instagram do Príncipe e Princesa de Gales.

O marido de Kate Middleton (41) surgiu ao lado de militares britânicos e poloneses que estão apoiando a Ucrânia no conflito com a Rússia.

“Esta tarde eu viajei a Polônia para encontrar tropas britânicas e polacas, onde eu ouvi sobre seu trabalho extraordinário em apoio a Ucrânia. Minha mensagem para eles em nome de todos nós, obrigado!”, lia-se na legenda das fotos.

O pai de George (9), Charlotte (7) e Louis (4) também visitou um centro de refugiados ucranianos na capital polonesa, Varsóvia. Nos cliques, o Príncipe de Gales aparecia brincando com crianças e tirando fotos com admiradores.

Além de se encontrar com o presidente da Polônia, o filho do Rei Charles III (74) ainda prestou uma homenagem aos que morreram na guerra.

Na última terça-feira, 21, Kate Middleton esbanjou elegância ao surgir em reunião para sua fundação real.

A Princesa de Gales surgiu com um terninho branco e calças pretas no compromisso real que ocorreu em Londres.