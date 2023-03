Kate Middleton aposta na elegância ao comparecer em visita real com terninho

A Princesa de Gales Kate Middleton elegeu um terninho elegante para comparecer a uma de suas visitas reais

Nesta última terça-feira, 21, Kate Middleton (41) surgiu elegante em fotos inéditas em que aparecia em uma de suas visitas reais.

A Princesa de Gales posou com um terninho branco e calças pretas ao comparecer em uma reunião em Londres.

A esposa do Príncipe William (40) participou de uma reunião da sua Fundação Real para a Primeira Infância, organização que criou para focar no bem-estar de crianças menores.

“Ao investir na primeira infância, com foco específico no desenvolvimento social e emocional, as empresas irão beneficiar no futuro”, escreveu o perfil oficial do Instagram do Príncipe e Princesa de Gales na legenda da postagem.

Exigências!

Em maio acontece a coroação do Rei Charles III (74). Apesar de atritos com a Família Real britânica, o Príncipe Harry (38) e sua esposa Meghan Markle (41) foram convidados para o evento.

Porém, a imprensa internacional diz que esta presença de Harry e Meghan na cerimônia pode não acontecer tão facilmente. Isso porque, o Príncipe teria feito uma série de exigências para comparecer à coroação.