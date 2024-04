Príncipe William e Kate Middleton podem se mudar para ‘casa secreta’

Com a luta de Kate Middleton contra o câncer, ela e o marido, príncipe William, planejam mudança para nova casa

O príncipe William e a princesa de Gales Kate Middleton planejam uma mudança de casa. De acordo com o site The Mirror, os dois podem se mudar para uma ‘casa secreta’ em busca de mais privacidade durante o tratamento dela contra o câncer.

A publicação contou que eles querem reformar uma casa reservada que fica na propriedade de Adelaide Cottage, em Windsor, para que possam viver lá nos próximos meses. O local é pouco conhecido pela família real e seus admiradores e pode dar o ar de tranquilidade que eles precisam agora. Além disso, a casa fica próxima da escola dos filhos deles.

Porém, a reforma ainda não começou porque eles temem críticas por causa dos gastos da realeza com dinheiro público. Eles querem pensar muito bem sobre como vão pagar a reforma antes de iniciá-la.

Hoje em dia, William e Kate vivem com a família entre a casa em Anmer Hall, Sandringham, e a casa de Berkshire.

William e Kate intensificam a preparação de George

O príncipe William e a princesa de Gales Kate Middleton estão preocupados com o futuro do filho mais velho, o príncipe George. Tanto que eles intensificaram a preparação para que o herdeiro esteja pronto para assumir o trono britânico no futuro. Ele é o segundo nome na linha de sucessão, atrás apenas do seu pai.

Por muito tempo, George cresceu sem saber que iria se tornar rei um dia. Porém, isso já mudou. Os pais quiseram que ele crescesse como uma criança normal e dentro de um ambiente seguro e familiar. Agora, eles iniciaram a introduzir nos conhecimentos dele sobre a sua importância para o Reino Unido. Mesmo assim, eles ainda querem que ele cresça do jeito mais comum possível, já que ainda não é necessário que ele tenha preocupações.

Esta mudança aconteceu após a morte da rainha Elizabeth II em 2022 e também os diagnósticos de câncer do Rei Charles III e de Kate Middleton no início de 2024. “Eles estão ajudando-o a compreender melhor a situação”, disse uma fonte do site Life & Style, destacando que William e Kate tiveram uma conversa com o filho sobre o que será esperado dele no futuro. “Ele é um garoto inteligente e entender que um dia será rei”, confirmou a fonte.

George é um menino de 10 anos que adora esportes e música e é tratado do mesmo jeito que os seus irmãos, Charlotte e Louis, dentro de casa. Mesmo assim, ele já aprendeu sobre bons modos e conhece o protocolo da realeza. Uma fonte ainda disse que ele não gosta das formalidades, como as reverências.

