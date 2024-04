Príncipe William e Kate Middleton preparam George para o posto de Rei

Príncipe William e Kate Middleton intensificam a preparação do príncipe George para se tornar rei no futuro e comandar o Reino Unido

O príncipe William e a princesa de Gales Kate Middleton estão preocupados com o futuro do filho mais velho, o príncipe George. Tanto que eles intensificaram a preparação para que o herdeiro esteja pronto para assumir o trono britânico no futuro. Ele é o segundo nome na linha de sucessão, atrás apenas do seu pai.

Por muito tempo, George cresceu sem saber que iria se tornar rei um dia. Porém, isso já mudou. Os pais quiseram que ele crescesse como uma criança normal e dentro de um ambiente seguro e familiar. Agora, eles iniciaram a introduzir nos conhecimentos dele sobre a sua importância para o Reino Unido. Mesmo assim, eles ainda querem que ele cresça do jeito mais comum possível, já que ainda não é necessário que ele tenha preocupações.

Esta mudança aconteceu após a morte da rainha Elizabeth II em 2022 e também os diagnósticos de câncer do Rei Charles III e de Kate Middleton no início de 2024. “Eles estão ajudando-o a compreender melhor a situação”, disse uma fonte do site Life & Style, destacando que William e Kate tiveram uma conversa com o filho sobre o que será esperado dele no futuro. “Ele é um garoto inteligente e entender que um dia será rei”, confirmou a fonte.

George é um menino de 10 anos que adora esportes e música e é tratado do mesmo jeito que os seus irmãos, Charlotte e Louis, dentro de casa. Mesmo assim, ele já aprendeu sobre bons modos e conhece o protocolo da realeza. Uma fonte ainda disse que ele não gosta das formalidades, como as reverências.

++ Altura do príncipe William pode fazer ele entrar para a história da realeza

A relação de William e Harry

A relação dos príncipes Harry e William está abalada há alguns anos, mas eles podem fazer as pazes no futuro. De acordo com o especialista da família real Tom Quinn, o ruivo espera apenas um gesto do irmão mais velho para se reaproximar dele.

De acordo com o site The Mirror, Harry quer se reaproximar de William e deixar a rivalidade entre eles de lado. Porém, ele só fará o movimento para fazer as pazes com o irmão depois que ouvir um pedido de desculpas.

“Ele quer se reconciliar com seu irmão para que os filhos possam ter algum tipo de relacionamento, mas ele e Meghan ainda acham que um pedido de desculpas formal precisa vir de William e Kate”, disse Tom Quinn.

O verdadeiro motivo para o pedido de desculpas não foi revelado publicamente. Porém, os especialistas da família real desconfiam que tenha uma relação com a polêmica que aconteceu antes do nascimento de Archie, que é o filho mais velho de Harry e Meghan. Os dois contaram que ficaram ofendidos e surpresos quando um integrante da família questionou sobre qual seria a cor da pele do bebê. O assunto veio à tona em uma entrevista do casal real há pouco tempo e foi um dos motivos para eles terem se afastado da realeza.