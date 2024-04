Altura do príncipe William pode fazer ele entrar para a história da realeza

Detalhe no corpo do príncipe William pode fazer ele entrar na história da realeza britânica por um motivo inusitado. Entenda!

O príncipe William é o primeiro nome na linha de sucessão da realeza britânica. Quando o seu pai, o Rei Charles III, partir, ele vai assumir o trono do Reino Unido e um detalhe do corpo dele poderá colocá-lo na história por um motivo inusitado.

De acordo com o site da revista Hello, ele vai se tornar o segundo rei mais alto da história da realeza britânica. A publicação contou que a altura dele é de 1,91m. Com esta marca, ele ficará atrás apenas do Rei Edward IV, que media 1,94m e governou o Reino Unido por 22 anos.

Os outros reis que chamaram a atenção pela altura foram: o Rei Edward I, que governou de 1272 a 1307, e tinha 1.88m de altura; e, o rei Charles II, que governou de 1630 a 1685, e tinha 1.80m de altura. Vale lembrar que ainda que o atual rei, o Charles III, mede 1.78m.

Quais foram os reis mais baixinhos do Reino Unido?

Ainda segundo a revista Hello, a rainha Vitória foi a monarca mais baixa de todos. Ela tinha apenas 1.52m de altura. E o Rei mais baixo foi Charles I, que tinha apenas 1.63m.

Príncipe William - Foto: Getty Images

Ciúme do príncipe William

A relação do príncipe William com o irmão, príncipe Harry, está abalada há algum tempo e ele até desenvolveu uma crise de ciúme. De acordo com o jornalista Robert Jobson, da ABC News, o futuro rei não ficou nada feliz ao ver uma conquista do irmão e ficou enciumado.

Tudo começou quando os Jogos Invictus, que foi criado por Harry, teve sucesso na mídia e também entre os patrocinadores. “Ele tem tido muito sucesso desde o início. Não sai barato, custa muito dinheiro, e Harry conseguiu continuar a arrecadar esse dinheiro ao longo deste período, o que é impressionante”, disse ele, já que a fundação foi criada em 2014.

Então, ele citou o ciúme de William. “Acho que houve um certo ciúme sobre o quão bem tudo correu. Acho que William ficou surpresa com o quanto isso foi um sucesso, com quanto dinheiro estava sendo investido nisso e com quantos governos estavam envolvidos”, afirmou.