Príncipe William completa 40 anos e ganha homenagem do pai, príncipe Charles

Família real britânica relembra fotos da vida de príncipe William em homenagens para celebrar o aniversário de 40 anos dele

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 10h59

Nesta terça-feira, 21, o príncipe William completou 40 anos de vida e ganhou homenagens da família real britânica nas redes sociais. Os perfis oficiais dos membros da realeza relembraram fotos e fizeram declarações de felicidades para o príncipe.

O pai dele, príncipe Charles (73), compartilhou uma mensagem de parabéns para o filho em seu Instagram. “Desejando um feliz aniversário de 40 anos para o Duque de Cambridge”, escreveu na legenda.

A página oficial da realeza do Reino Unido também deixou um recado para o príncipe. “Feliz aniversário de 40 anos para o Duque de Cambridge. Príncipe William Arthur Philip Louis é o filho mais velho do Príncipe de Wales e Diana, princesa de Wales. Ele nasceu às 21h03 em 21 de junho de 1982, no St. Mary's Hospital, Paddington, Londres. Um comunicado, colocado no portão do Palácio de Buckingham, anunciou que ele nasceu com 3 quilos”, escreveram.

Os posts relembraram fotos do crescimento do príncipe William em vários momentos de sua vida.

A previsão é que o príncipe comemore o seu aniversário de forma intimista. Ele deverá ter uma festa familiar em casa e com a presença da família real. Porém, a presença da Rainha Elizabeth II não foi confirmada por causa de seus problemas de mobilidade.

Vale lembrar que príncipe William é casado com Kate Middleton (40) e é pai de três crianças: George (8), Charlotte (7) e Louis (4).

Homenagens de aniversário para o príncipe William:

