Príncipe Harry tentou aproximação com William antes de visita ao Reino Unido

Em sua última viagem ao Reino Unido depois da divulgação da doença do rei Charles, Harry teria tentado entrar em contato com o irmão afirma fonte

Príncipe Harry tentou entrar em contato com o irmão mais velho, o príncipe William, antes da sua última viagem ao Reino Unido para ver o rei Charles III. A tentativa aconteceu em meio à divulgação do diagnóstico de câncer do monarca.

Uma fonte do Palácio de Buckingham informou com exclusividade à revista americana People, que Harry teria entrado em contato tentando mais uma vez uma possível reconciliação com o irmão mais velho. No entanto, não havia planos entre os dois irmãos para se encontrarem durante o período de Harry no Reino Unido.

A fonte ainda indicou que a "principal preocupação do príncipe de Gales é sua esposa", Kate Middleton,que passou por uma cirurgia abdominal em janeiro deste ano. O duque de Sussex passou apenas 24 horas em seu país de origem para ver brevemente seu pai, sem visitar o resto de sua família:

“Seria normal ir ver sua cunhada que passou por uma operação séria e também ver sua sobrinha e sobrinhos”, conta a fonte. “O tormento familiar é uma ferida aberta. Há uma brecha profunda aí”, acrescenta Catherine Mayer, autora da biografia ‘Charles: The Heart of a King’.

Segundo o biógrafo oficial da realeza, Robert Lacey, William se posiciona dessa forma para proteger a instituiçã, após o lançamento do livro de memórias de seu irmão mais novo ‘Spare’, que abalou ainda mais a relação de Harry com o resto de sua família: "A readmissão de Harry na família é improvavel, a menos que ele se desculpe claramente e siga em frente".

O caçula de Charles e Diana ainda pode ter outra oportunidade de visitar sua família em maio, quando deverá visitar o Reino Unido para o 10º aniversário dos Jogos Invictus. No entanto, uma reconciliação com o seu irmão parece improvável.

Kate Middleton "não quer saber" de príncipe Harry depois de cirurgia

A reaproximação dos irmãos pode ser ainda mais difícil se depender de Kate Middleton, outro especialista afirma que ela "não quer saber" do cunhado após sua cirurgia: "Acho que já houve um relacionamento, uma amizade, muito próximo entre Harry e Kate", disse Christopher Andersen ao portal Us Weekly.

"Tenho certeza de que ele também está preocupado com ela, mas sei que ela não quer ter nada a ver com eles", completou, se referindo também à Meghan Markle. Andersen também afirmou que Kate Middleton "tem seus próprios problemas agora".