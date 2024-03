Kate Middleton "não quer saber" de príncipe Harry depois de cirurgia

Princesa de Wales estaria lidando com os "seus próprios problemas"; Kate Middleton passou por cirurgia em janeiro deste ano

A relação entre Kate Middleton e o príncipe Harry pode estar cada vez mais longe de ser recuperada. A princesa de Wales e o irmão do herdeiro do trono eram bons amigos no início do relacionamento de Kate com William. Porém, as coisas mudaram entre os cunhados.

Desde que Harry e Meghan Markle deixaram o Reino Unido e a família real, Middleton não fez mais questão de manter uma relação com o cunhado. Agora, depois da cirurgia duquesa, um especialista real afirma que ela "não quer saber" do cunhado.

"Acho que já houve um relacionamento, uma amizade, muito próximo entre Harry e Kate", disse Christopher Andersen ao portal Us Weekly. "Tenho certeza de que ele também está preocupado com ela, mas sei que ela não quer ter nada a ver com eles", completou, se referindo também à Meghan Markle.

Andersen também afirmou que Kate Middleton "tem seus próprios problemas agora". Além disso, nenhum dos dois tentou fazer um contato genuíno um com o outro desde a saída do Duque e Duquesa de Sussex. De acordo com ele, enquanto Harry tem medo de tentar contato com a cunhada e receber uma resposta fria, Kate ainda se sente traída pelas decisões que Harry tomou ao lado de Meghan.

Quando Kate voltará a aparecer publicamente?

A princesa de Gales Kate Middleton já tem data para voltar aos seus compromissos oficiais na realeza britânica. Nesta terça-feira, 5, o exército britânico anunciou que ela é esperada em um evento no dia 8 de junho de 2024.

Kate Middleton não aparece publicamente desde que passou por uma cirurgia abdominal em janeiro de 2024. Ela ficou internada por 13 dias e se recupera em casa. As notícias mais recentes dizem que ela está bem e segue em repouso.

A previsão é que ela volte a prestigiar eventos oficiais depois da Páscoa, que acontecerá no final de Março. Enquanto isso, a presença foi confirmada no tradicional desfile da Guarda Montada no dia 8 de junho em Londres, Inglaterra. Este evento acontece pouco antes do tradicional desfile Trooping The Colour, que é celebração oficial do aniversário do Rei Charles III.