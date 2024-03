Kate Middleton: Saiba quando ela voltará a aparecer publicamente

Kate Middleton passou por cirurgia em janeiro deste ano e segue sem aparecer em eventos públicos. Porém, a família real já deu uma data para o retorno dela

A princesa de Gales Kate Middleton já tem data para voltar aos seus compromissos oficiais na realeza britânica. Nesta terça-feira, 5, o exército britânico anunciou que ela é esperada em um evento no dia 8 de junho de 2024.

Kate Middleton não aparece publicamente desde que passou por uma cirurgia abdominal em janeiro de 2024. Ela ficou internada por 13 dias e se recupera em casa. As notícias mais recentes dizem que ela está bem e segue em repouso.

A previsão é que ela volte a prestigiar eventos oficiais depois da Páscoa, que acontecerá no final de Março. Enquanto isso, a presença foi confirmada no tradicional desfile da Guarda Montada no dia 8 de junho em Londres, Inglaterra. Este evento acontece pouco antes do tradicional desfile Trooping The Colour, que é celebração oficial do aniversário do Rei Charles III.

O sumiço de Kate Middleton

O sumiço de Kate Middleton dos eventos públicos no Reino Unido deixou os fãs preocupados com o quadro de saúde dela. A princesa de Gales passou por uma cirurgia abdominal em janeiro deste ano e está se recuperando em casa. Porém, os rumores sobre o quadro de saúde tomaram conta da internet e o Palácio de Kensington resolveu colocar um ponto final nos boatos.

Em uma declaração oficial nesta quinta-feira, 29, os representantes da realeza britânica informaram que ela está bem e segue sem novidades na recuperação. “O Palácio de Kensington deixou claro em janeiro sobre o cronograma de recuperação da princesa e informou que apenas forneceria atualizações significativas. Essa orientação permanece”, informaram. Com isso, o assessor dela ainda contou que ela está progredindo bem em sua recuperação.

Quando Kate foi internada, o palácio informou que ela ficará sem aparecer em eventos públicos até depois da Páscoa, que acontecerá no final de março. Portanto, os fãs da realeza ainda vão ficar mais algumas semanas sem ter novidades sobre a princesa.

Kate passou por uma cirurgia abdominal e ficou pouco mais de 10 dias internada. Depois disso, ela foi para casa e segue sem aparecer em público.