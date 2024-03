Kate Middleton é vista pela 1ª vez após cirurgia e rumores sobre o 'sumiço'

Kate Middleton apareceu pela primeira vez desde sua hospitalização no início deste ano, a qual gerou diversas especulações sobre seu 'sumiço'

Nesta segunda-feira, 4, Kate Middleton apareceu pela primeira vez desde sua hospitalização em janeiro deste ano - que causou preocupação e especulações sobre o seu quadro de saúde devido seu sumiço. A Princesa de Gales foi vista no banco do passageiro do carro de sua mãe, Carole, próxima ao Castelo de Windsor, no Reino Unido.

Kate surgiu usando óculos escuros e parecia estar sorrindo na companhia da mãe. As imagens foram divulgadas pelo TMZ na tarde desta segunda-feira.

A última aparição da princesa foi no Natal, e seu 'sumiço' após a cirurgia gerou diversas especulações, desde uma cirurgia plástica até estar em coma. No momento da cirurgia, o Palácio de Kensington confirmou que ela permaneceria hospitalizada por até duas semanas e retomaria às funções públicas somente depois da Páscoa.

Diante das suposições geradas, a equipe de Kate Middleton decidiu se manifestar novamente. “O Palácio de Kensington deixou claro em janeiro os cronogramas de recuperação da princesa e que estaríamos apenas fornecendo atualizações significativas. Essa orientação permanece”, disse o assessor ao Page Six.

Tio de Kate Middleton participará de "Big Brother" inglês

A família real britânica entrou em estado de alerta após ser confirmada a participação do tio da princesa de Gales, Kate Middleton, no Celebrity Big Brother. O reality é semelhante ao Big Brother Brasil e acontece na Inglaterra com um elenco composto apenas por “camarotes”.

O polêmico Gary Goldsmith é tio de Kate, e por isso, a realeza tem se preocupado com potenciais declarações que possam vir à público.

De acordo com informações do Daily Mail, os pais de Kate teriam ligado para repreender Gary quando seu nome foi anunciado na atração. A irmã do participante e mãe de Kate também se revoltou com a inscrição dele no reality show.

A realeza britânica teme que Goldsmith revele segredos íntimos da família real, trazendo consequências ao Rei CharlesIII, sua esposa, a rainha Camilla e o herdeiro do trono, príncipe William, por exemplo. A nova temporada do Celebrity Big Brother conta com alta expectativa do público, já que há seis anos a atração não é produzida.

O programa estreia nesta segunda-feira, 4, e o maior temor da família é que Gary divulgue o estado de saúde de Kate Middleton, que passou por uma cirurgia sem muitos detalhes divulgados. Além disso, também temem uma possível divulgação sobre o estado de saúde do Rei Charles III, atualmente em tratamento contra um câncer.