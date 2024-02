Cadê a Kate Middleton? Fonte do palácio real revela o estado de saúde dela

A família real britânica não dá notícias sobre Kate Middleton, que passou por cirurgia há poucas semanas, mas o estado dela foi revelado pela imprensa internacional

A princesa de Gales Kate Middleton segue sem aparecer em público desde que passou por uma cirurgia no abdômen em janeiro de 2024. Com isso, os fãs dela questionam como ela está em sua recuperação. A família real ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas uma fonte do palácio contou o estado de saúde dela.

De acordo com a revista People, uma fonte do palácio real informou que a princesa está indo bem em sua recuperação . No entanto, ela só deve aparecer publicamente após a Páscoa, que será no final de março.

Kate passou por uma cirurgia abdominal e ficou pouco mais de 10 dias internada. Depois disso, ela foi para casa e segue sem aparecer em público.

Família real negou rumores de coma

Há poucos dias, Kate Middleton passou por uma cirurgia abdominal e ficou internada em um hospital de Londres, na Inglaterra. Porém, ela não revelou qual foi o motivo do procedimento até agora. Tanto que começaram a surgir rumores de que ela ficou em coma no hospital.

A imprensa internacional levantou os rumores de que Kate teria ficado em coma induzido em decorrência de supostas complicações na cirurgia. Os veículos de comunicação noticiaram que ela teria tido um pós-operatório complicado e perigoso.

No entanto, fontes de dentro do Palácio de Buckingham negaram os rumores. De acordo com a revista People, uma fonte negou veementemente que Kate tenha ficado em coma. “É um absurdo total. Essa jornalista não fez nenhuma tentativa de verificar os fatos de qualquer coisa que ela disse. É fundamentalmente tudo inventado”, informou.