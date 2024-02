Rei Charles III planeja antecipar sucessão por gravidade do câncer, diz expert

Príncipe William, filho mais velho do rei, é o próximo na linha sucessória ao trono britânico; Charles está em tratamento contra um câncer

O rei Charles III estaria antecipando alguns planos relativos à sucessão do trono britânico e para alguns especialistas da realeza esse gesto pode significar que a gravidade de seu câncer é maior do que se imagina.

Os detalhes do plano são mantidos no mais absoluto sigilo, mas com o pouco que se sabe já é possível entender algumas questões implícitas. O expert e autor sobre realeza britânica Tom Quinn fez as revelações ao jornal britânico Mirror nesta sexta-feira, 23. Primogênito de Charles, William é o próximo na linha sucessória ao trono.

No último dia 5, o Palácio de Buckingham informou que o monarca de 75 anos descobriu um tumor cancerígeno e optou por não dar mais nenhum detalhe. Tom disse ao Mirror que o William, o príncipe de Gales, está “no centro do planejamento da sucessão”, mas “ninguém confia em Harry”. O especialista continuou: "Charles também está ciente de que, como futuro rei, William está no centro do planejamento de sucessão que ocorre neste momento".

A informação mais preocupante veio a seguir, com Tom Quinn explicando que a ideia era pensar o futuro do trono britânico a partir dos 80 anos de Charles. "As autoridades presumiram que Charles permaneceria saudável pelo menos até meados dos 80 anos, momento em que o planejamento de sucessão seria necessário", deduziu: "O que indica talvez que o câncer do Charles é mais perigoso doque fomos levados a acreditar".

"O planejamento da sucessão é altamente secreto e ninguém confia em Harry para fazer parte dele pela simples razão de que se ele se sentir de alguma forma menosprezado ou não receber o que acha que merece, ele irá direto para a imprensa", afirmou o expert.

Segundo outra fonte, Ingrid Seward, autora do livro 'My Mother and I', que escreveu um livro sobre a infância de Charles e sua conturbada relação com a mãe, a rainha Elizabeth, Charles teria aconselhado William a aproveitar o tempo “livre”:

"Eu acho que Charles encorajou William a passar mais tempo com a família, e ainda disse: 'Eu não quero que você tome conta de qualquer tarefa real até que seja absolutamente necessário'. Eu acredito que esse seja o jeito de Charles dizer 'Eu não quero que você faça isso, vá ficar com sua jovem família. Aproveite enquanto pode. Você tem anos e anos e anos de tarefas reais para fazer'", contou.