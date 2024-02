Após reconciliação, príncipe Harry pode retornar aos seus deveres reais

Após o diagnóstico de câncer de rei Charles III, príncipe Harry pode retornar aos seus deveres reais ao se reconciliar com seu pai

Após o diagnóstico de câncer de rei Charles III, o príncipe Harry está próximo de sua família novamente. Segundo o site Page Six, o Duque de Sussex estaria disposta a retornar aos seus deveres reais caso fosse pedido por seu pai.

Com a doença do monarca, os dois se reconciliaram em um breve reencontro em Londres. Harry teria ido ao encontro do seu pai logo após descobrir o tumor e, desde então, o clima está favorável entre os dois.

Segundo uma fonte próxima à Família Real, o príncipe poderia retomar seu posto na realeza caso seja requisitado. "Tenho dificuldade em acreditar que se o pai dele pedisse ajuda, Harry diria não. Acho que ele tentaria", disse o insider, que ainda reforçou que não seria uma iniciativa própria. "Não acho que seja algo que Harry pediria [para fazer] sozinho", opinou.

Em recente entrevista ao programa Good Morning America, dos Estados Unidos, Harry expressou que ficou feliz em reencontrar seu pai durante sua breve passagem por Londres. "Eu amo minha família. O fato de ter conseguido pegar um avião e ver meu pai, passar algum tempo com ele, sou grato por isso", confessou.

O diagnóstico de rei Charles III

No último dia 5, o Palácio de Buckingham anunciou que rei Charles III havia iniciado um tratamento contra o câncer. O monarca descobriu um tumor durante a cirurgia que fez contra o aumento da próstata poucos dias antes.

"Durante o recente procedimento hospitalar do Rei para aumento benigno da próstata, foi observada uma questão separada de preocupação. Testes de diagnóstico subsequentes identificaram uma forma de câncer. Sua Majestade iniciou hoje um cronograma de tratamentos regulares, durante o qual foi aconselhado pelos médicos a adiar as tarefas de atendimento ao público. Ao longo deste período, Sua Majestade continuará a tratar dos negócios do Estado e da documentação oficial como habitualmente", informaram.