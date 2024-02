Em luta contra o câncer, Rei Charles III aparece em foto rara dentro do palácio

Rei Charles III esbanja sorriso em foto ao lado do primeiro-ministro britânico em reunião no Palácio de Buckingham

De forma discreta, o Rei Charles III mostrou para os súditos que está bem em seu tratamento contra o câncer ao surgir em uma foto inédita. Nesta quarta-feira, 21, a família real britânica publicou uma foto rara do monarca dentro do Palácio de Buckingham, em Londres, Inglaterra.

Na imagem, ele apareceu sorridente enquanto cumprimentava o primeiro-ministro Rishi Sunak em uma reunião privada no palácio. Os dois apareceram felizes na reunião feita para discutir o Conselho Privado.

Charles está em tratamento contra um tumor que descobriu em janeiro deste ano. Porém, ele ainda não revelou qual é a tipo do câncer.

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

Curiosidade inusitada sobre o sono do Rei Charles III

O Rei Charles III tem um costume incomum em sua rotina. De acordo com o livro My Mother and I, da biógrafa real Ingrid Seward, o monarca dorme em uma tenda de oxigênio para combater uma doença que o acompanha há muito tempo.

Ele tem esse hábito por causa dos problemas da sinusite. “Ele não tem simpatia por doenças triviais e enfrenta seus próprios problemas de sinusite dormindo em uma tenda de oxigênio. A fadiga ou o excesso de sono não são desculpas aceitáveis para faltar a um compromisso de trabalho, e ele nunca fica na cama em um domingo de manhã, mesmo que não esteja se sentindo bem”, disse ela.

Então, o rei usa a tenda de oxigênio. Essa tecnologia costuma ser usado em pacientes com problemas respiratórios ou para umidificação do oxigênio. A tenda, na verdade, é uma caixa de acrílico, na qual a pessoa coloca a cabeça e o pescoço. Lá dentro, a pessoa recebe uma maior concentração de oxigênio, mas também fica mais sensível a infecção por causa da umidade no local.