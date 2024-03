Rei Charles está 'respondendo bem' ao tratamento de câncer, diz revista

Após descartar tumor na próstata, demanda por transparência cresce e biógrafa da família real afirma que Charles III está se recuperando de doença

Rei Charles foi diagnosticado com câncer em fevereiro deste ano e, apesar dos rumores, o tumor na próstata já foi descartado. Nesta quarta-feira, 06, a revista americana People publicou atualizações sobre o monarca com informações exclusivas da biografia da família real, Sally Bedell Smith.

Um fonte próxima afirmou, ainda, que ele está "respondendo bem" ao tratamento e que ele continua trabalhando "por trás das câmeras", mas ainda há uma preocupação crescente sobre seu estado de saúde. Inclusive, o veículo conta ainda que há uma demanda maior por transparência quantos aos assuntos da família real britânica.

"Todos se sentem instáveis com as incertezas e há muitas incertezas em volta da monarquia neste momento", afirma Bedell Smith, e que "apesar de terem revelado que ele tem um tipo de câncer, isso não acabou com as especulações sobre a gravidade de sua doença".

Ao mesmo tempo, a especialista defende que este cenário todo "não está favorecendo em nada a monarquia", mas que Charles "é o cabeça do Estado e existem implicações constitucionais", diz se referindo ao quanto é aberto ao público sobre seu quadro de saúde.

A escritora ainda comenta ao veículo que a monarquia precisa ser uma "âncora em tempos de problemas" e que qualquer senso de instabilidade é compreensível, considerando que há "duas pessoas importantes fora de cena", diz também se referindo à misteriosa cirurgia de Kate Middleton.

Até esta semana, a última aparição pública da duquesa foi no final de 2023. Ela foi flagrada deixando o hospital de carro junto de sua mãe e tudo o que se sabe é que ela passou por uma cirurgia abdominal, o que passou a gerar especulações nas redes sociais.

Quando Kate voltará a aparecer publicamente?

A princesa de Gales Kate Middleton já tem data para voltar aos seus compromissos oficiais na realeza britânica. Nesta terça-feira, 5, o exército britânico anunciou que ela é esperada em um evento no dia 8 de junho de 2024.

Kate Middleton não aparece publicamente desde que passou por uma cirurgia abdominal em janeiro de 2024. Ela ficou internada por 13 dias e se recupera em casa. As notícias mais recentes dizem que ela está bem e segue em repouso.

A previsão é que ela volte a prestigiar eventos oficiais depois da Páscoa, que acontecerá no final de Março. Enquanto isso, a presença foi confirmada no tradicional desfile da Guarda Montada no dia 8 de junho em Londres, Inglaterra. Este evento acontece pouco antes do tradicional desfile Trooping The Colour, que é celebração oficial do aniversário do Rei Charles III.