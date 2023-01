Príncipe Harry relembra quando informou seus familiares de que esperava o primeiro filho com Meghan Markle

Em seu livro, o Príncipe comentou quando revelou o seu pai e irmão que teria seu primeiro herdeiro com a esposa Meghan Markle

Neste mês, o livro de memórias do Príncipe Harry (38) chegou às prateleiras. Nele, o filho do Rei Charles III (74) revelou sobre o impacto de perder sua mãe, a Princesa Diana, e sobre a primeira troca de mensagens com a atual esposa Meghan Markle(41).

Em um ponto do livro intitulado “O Que Sobra”, Harry ainda relembrou o momento em que contou para seus familiares que seria pai pela primeira vez. A notícia foi revelada no casamento da prima de Harry, a Princesa Eugenie que recentemente revelou que será mãe pela segunda vez.

“Meg e eu deveríamos partir para a nossa primeira viagem no exterior como casados, mas adiamos a data de partida por vários dias para ir ao casamento”, comentou o Príncipe sobre a animação para o casamento da prima com Jack Brooksbank.

Foi no evento que Harry e Meghan contaram que Charles III, atual monarca, seria avô. “Ele ficou encantado que seria avô pela quarta vez; o seu sorriso largo me aqueceu o coração”, lembrou.

O pai de Archie (3) e Lilibeth (1) ainda revelou como seu irmão Príncipe William (40) reagiu à novidade. “Willy sorriu e falou que precisávamos contar para Kate [Middleton]”, escreveu Harry em seu livro.

O Príncipe casado com a atriz americana lembrou que Kate Middleton (40) estava conversando com sua irmã Pippa. Após ser tirada da conversa por William, Harry e Meghan, a atual Princesa de Gales sorriu e deu os parabéns ao casal que teria o primeiro filho.

“Os dois reagiram exatamente como eu tinha esperado- como eu tinha desejado”, finalizou escrevendo Príncipe Harry sobre a reação de sua família à notícia de que Archie estava a caminho. Dias depois do casamento, Harry e Meghan anunciaram para o mundo que esperavam um herdeiro.]

Confusão!

Para divulgar seu novo livro, o Príncipe compareceu a um talk-show da televisão americana e comentou sobre uma briga feia que teve com seu irmão William.

Harry contou na entrevista sobre uma briga física que teve com seu irmão, e mostrou o colar que foi rasgado no conflito. “Ele me agarrou pela gola, rasgou meu colar e me jogou no chão. Caí sobre a tigela dos cachorros, que racharam sob as minhas costas, e os pedaços me cortaram. Fiquei ali por um momento, atordoado, depois me levantei e disse a ele para sair ", detalhou Harry no livro.