Princesa Eugenie revela que será mamãe pela segunda vez

Princesa Eugenie anuncia sua nova gravidez e mostra foto encantadora com o filho mais velho

A princesa Eugenie será mamãe pela segunda vez. Nesta terça-feira, 24, ela anunciou que está grávida novamente e o bebê deverá nascer no meio do ano e é fruto do casamento com Jack Brooksbank.

Ela fez o anúncio com um post em seu perfil no Instagram. Na imagem, a princesa apareceu com um look despojado enquanto recebia um beijo em sua barriga do seu filho mais velho, August. “Nós estamos animados em dividir que vamos ter um novo membro na família neste verão”, informou ela.

O Palácio de Buckingham também se pronunciou sobre a gravidez da princesa. “Princesa Eugenie e Sr. Jack Brooksbank estão felizes em anunciar que estão esperando o segundo filho para o verão. 'A família está encantada e August está ansioso para ser um irmão mais velho”, escreveram.

A princesa Eugenie é neta da Rainha Elizabeth II. Ela é filha do príncipe Andrew com Sara Fergusson.

Eugenie e Jack se casaram em 12 de outubro de 2018 no Castelo de Windsor, na Inglaterra – mesmo ano em que o príncipe Harry se casou com Meghan Markle. Ela deu à luz seu primeiro filho em 8 de fevereiro de 2021 em uma maternidade de Londres. O menino foi batizado de August Philip Hawke Brooksbank.