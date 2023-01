Príncipe Harry fala sobre primeira troca de mensagens com Meghan Markle

O príncipe Harry descreveu que se sentiu como um adolescente ao trocar mensagens com a esposa, Meghan Markle, no início do namoro

Príncipe Harry (38) especula em seu novo livro, Spare, que sua mãe, a princesa Diana (1963-1997) tenha o ajudado a se conectar com sua esposa, Meghan Markle (41).

Em seu livro de memórias, príncipe Harry conta sobre vários momentos de sua vida desde sua infância, seu período no exército e na guerra no Afeganistão, e como tudo mudou para ele no momento em que conheceu sua futura esposa. Harry escreveu a história completa de quando conheceu Meghan, e contou que ficou impressionado com sua beleza quando viu uma foto dela pelo Instagram.

Meghan tinha postado uma foto ao lado de sua amiga Violet, logo Harry entrou em contato com uma amiga em comum do casal pedindo o número de Meghan no dia 1 de Julho. Aniversário de sua mãe, que morreu em 97.

O príncipe disse que Meghan o mandou mensagem primeiro no Instagram e que eles imediatamente se conectaram pelo amor mútuo pela África, na série do netflix que saiu em dezembro de 2022, Harry & Meghan, o casal revelou que o instagram do príncipe era recheado de fotos de lá.

“Eventualmente, nós trocamos números e começamos a conversar por mensagens, pela madrugada toda.” Escreveu Harry em Spare, que falou que se sentiu como um adolencete ao trocar mensagens com Meghan durante o dia todo

“Me ocorreu, que surreal e bizarro a coincidência de que eu e Meghan deveríamos ter começado a conversar no dia 1 de julho de 2016. Que seria o aniversário de 55 anos da minha mãe ", ele adicionou.

Harry também falou em seu livro sobre o processo de luto que teve com a perca de sua mãe “Por muitos anos eu tive uma dificuldade enorme em falar sobre a morte da minha mãe. Eu era incapaz de processar que ela tinha partido. Eu não tenho certeza se alguma pessoa consegue ter um enceramento quando se trata da morte de algum pai, ou qualquer pessoa, especialmente quando o luto é a única coisa que restou deles.”, contou o príncipe.