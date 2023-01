Príncipe Harry mostra colar que príncipe William quebrou em discussão: "Meu arqui-inimigo"

Em nova entrevista, o príncipe Harry contou sobre discussão tensa que teve com o irmão e revelou que a peça foi um presente de Meghan Markle

O príncipe Harry (38) detalhou a briga física com seu irmão, o príncipe William (40), sobre a qual escreveu em seu livro lançado nesta terça-feira, 10, "Spare", em nova entrevista. Durante o programa The Late Show, com Stephen Colbert (58), o Duque de Sussex exibiu um colar que seu irmão mais velho aparentemente "quebrou" durante a discussão.

“Fala-se muito sobre a briga física que vocês dois tiveram. Dizem que ele quebrou o seu colar. Que colar foi esse que ele quebrou?”, perguntou o apresentador do Talk Show para Harry.

O Duque, então, mostrou um colar preto com pingentes, explicando que foi dado a ele por sua esposa, Meghan Markle (41) "Este agora está consertado e agora tem os batimentos cardíacos do meu filho, que minha mulher me deu", disse o duque, segurando a joia e mostrando que ela também possui um outro pingente que um amigo em Botswana fez para ele. "Tem um olho de Tigre no meio".

A participação de Harry no The Late Show With Stephen Colbert aconteceu depois das manchetes em que o duque alega que a briga entre ele e William começou depois que o irmão mais velho chamou Meghan de "difícil" e "rude". Ele disse que seu irmão o “agarrou” pelo colarinho e quebrou seu colar, o arremessando no chão depois.

“Ele me agarrou pela gola, rasgou meu colar e me jogou no chão. Caí sobre a tigela dos cachorros, que racharam sob as minhas costas, e os pedaços me cortaram. Fiquei ali por um momento, atordoado, depois me levantei e disse a ele para sair ", escreveu Harry em Spare.

"Meu irmão e eu nos amamos. Eu o amo profundamente. Houve muita dor entre nós dois, especialmente nos últimos seis anos. Nada do que escrevi - tudo o que incluí - tem a intenção de ferir minha família", finalizou o Duque de Sussex, que em um trecho de Spare se referiu a William como seu "irmão amado" e "arqui-inimigo"

