Príncipe Harry não foi o 1º a renunciar vida real por um amor; conheça a história de Eduardo VIII

Eduardo VIII chegou a renunciar o trono para se casar com Wallis Simpson, uma norte-americana divorciada

Príncipe Harry (38) vive uma polêmica história de amor com Meghan Markle (40), americana por quem ele renunciou a realeza britânica. Porém, na história da família real, essa não é a primeira vez que um príncipe renunciou a sua vida na realeza por uma plebeia americana e ainda lançou um livro de memórias. O fato já ocorreu com Eduardo VIII, o duque de Windsor e antigo rei do Reino Unido.

O duque era filho mais velho do Rei George V e de Maria de Teck, uma de suas esposas. Tudo aconteceu em 1936, quando, após se tornar rei com a morte de seu pai, ele abdicou do trono poucos meses depois para se casar com Wallis Simpson, uma plebeia americana que já tinha se divorciado mais de uma vez.

O casamento não era permitido já que os dois ex-maridos de Simpson ainda eram vivos, e isso não era aceito para uma rainha. Eduardo nunca chegou a ser coroado e foi dono de um dos reinados mais curtos de toda a história da família real britânica, tendo ficado apenas 326 dias no trono, e, após sua abdicação, foi substituído pelo irmão, que escolheu o nome de George VI, e recebeu o título de duque de Windsor.

Ele e Simpson se casaram no ano seguinte, em 3 de junho de 1937, em uma cerimônia na França, local onde passaram boa parte de sua vida após o duque ser acusado de simpatizar com os ideais nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1951, ele publicou um livro de memórias intitulado A King's Story e nove anos depois, ele lançou seu segundo projeto A Family Album, que foi um pouco menos conhecido.

O duque morreu em 28 de maio de 1972, em sua casa em Paris, a menos de um mês de seu aniversário de 78 anos, e foi velado no Castelo de Windsor. Simpson morreu 14 anos depois, debilitada e frágil, e foi enterrada ao lado de seu marido. Apesar de todos os anos juntos, a família real nunca realmente aceitou a duquesa.

A HISTÓRIA VIROU FILME

A história do duque e duquesa de Windsor ganhou até um filme, dirigido, produzido e escrito pela cantora Madonna (64). Intitulado W.E. o drama foi lançado no ano de 2011, e recebeu umaindicação ao Oscar por Melhor Figurino.

O drama narra a história de duas mulheres separadas por mais de seis décadas. Em 1998, Wally Winthrop, um solitário nova-iorquino, conhece a história da abdicação de Eduardo VIII para se casar com Simpson, e, após muitas pesquisas, descobre que a visa do casal não era tão perfeita quanto ele pensava.

A trama então viaja para frente e para trás no tempo e entrelaça a jornada da descoberta de Wally, em Nova Iorque, e a história de Simpson e do duque de Windsor, desde os primeiros dias do romance até o desenrolar de sua vida nas próximas décadas.