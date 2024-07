Eliana surge animada a caminho da final da 'Dança dos Famosos': "Muito feliz"

A apresentadora Eliana é uma das juradas da grande final da 'Dança dos Famosos', quadro do programa 'Domingão com Huck', da Globo

Eliana já está nos Estúdios Globo para participar da grande final da 'Dança dos Famosos', que acontece neste domingo, 7. A apresentadora, recém contratada da emissora, será uma das juradas da atração do 'Domingão com Huck' ao lado de Ana Maria Braga.

Assim que chegou na empresa, a loira gravou um vídeo para o Gshow e contou que está animada para pisar no palco do entretenimento da Globo. "Acabei de chegar aos Estúdios e estou muito feliz", afirmou a artista.

"Vou encontrar a Ana Maria, meu amor, na final do Dança dos Famosos. Essa é a primeira vez que eu piso no palco do entretenimento da Globo, já fui ao Fantástico e agora o Domingão", completou Eliana.

Vale lembrar que Amaury Lorenzo, Lucy Alves e Tati Machado são os finalistas da competição.

Confira:

Saiba as datas para as estreias de Eliana no GNT e na Globo

A apresentadora Eliana é a nova contratada do Grupo Globo e já sabe as datas das estreias dos seus novos projetos no GNT e na TV Globo. Depois da apresentação dela no Fantástico, a emissora já contou mais detalhes sobre os novos projetos da loira no canal.

Eliana vai comandar a nova temporada do Saia Justa, que estreia no dia 7 de agosto. Ela vai mediar os debates no tradicional sofá da atração ao lado de Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado. "Eu assisto ao programa desde a sua estreia. Vi um pouco de cada temporada e acompanhei as mudanças geracionais e, obviamente, as mudanças do programa em si. Vim para trazer meu conhecimento como comunicadora, mas certamente a mulher vai falar mais alto com temas que vão acolher e inspirar. A ideia é uma entrega descontraída de todas nós, sentar no sofá para aprender, rir, chorar e ser quem somos [...]", declarou.

Já na Globo, a apresentadora vai estrear no dia 28 de novembro, quando ela vai apresentar o programa Vem Que Tem, que é uma ação da emissora na Black Friday para o mercado publicitário. Saiba mais!