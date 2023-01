Príncipe Harry revela se o príncipe William tentou impedi-lo de se casar com Meghan Markle

Em nova entrevista, príncipe Harry relembra a reação do irmão, o príncipe William, ao revelar que estava namorando com Meghan Markle

O príncipe Harry (38) decidiu esbanjar sinceridade e revelar detalhes dos bastidores de sua vida real em seu novo livro de memórias, chamado Spare, e também em novas entrevistas. No último final de semana, a ITV exibiu a entrevista dele com Tom Bradby, na qual Harry relembrou a reação do irmão, o príncipe William (40), e a cunhada, Kate Middleton (41), quando assumiu o namoro com Meghan Markle (41) – que é atriz norte-americana e divorciada.

“Algumas das coisas que meu irmão e minha cunhada, o jeito que eles estavam agindo ou se comportando, pareciam para mim como se, infelizmente, esses estereótipos estivessem causando um pouco de barreira para eles”, disse ele.

Então, o apresentador Tom Bradby perguntou se William tentou convencer Harry a não se casar com Meghan, e Harry negou. Ele garantiu que o não tentou impedi-lo de se casar. “Não, ele nunca tentou me dissuadir de me casar com Meghan, mas ele expressou algumas preocupações, muito cedo, e disse: 'isso vai ser muito difícil para você. Hoje eu ainda não entendo realmente de qual parte ele estava falando. Mas talvez, ele tenha previsto qual seria a reação da imprensa britânica”, afirmou.

Então, Harry ainda relembrou a relação com o irmão ao longo do seu crescimento. “O tipo de rivalidade entre irmãos mais velhos e mais novos, eu acho que é real para mim”, disse ele, que comparou com o relacionamento dos filhos, Archie (3) e Lilibet (1). “A diferença entre eu e William era muito semelhante a Archie e Lili. Eu vejo Lili obcecada por Archie, mas ele está tipo: 'não, não, Lili, eu preciso do meu espaço. Preciso do meu espaço agora'. Eu entendo, entendo o quão irritante o irmão mais novo pode ser para o irmão mais velho. Mas, naquele momento, eu não entendi. Eu sempre amei o meu irmão. O surpreendente para as pessoas é que, depois que nossa mãe morreu, seguimos caminhos diferentes. Certo? Dois indivíduos que passaram por uma experiência traumática em comum, mas lidaram com isso de duas maneiras muito diferentes”, declarou.

