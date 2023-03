Príncipe Harry fala sobre traumas e uso de psicodélicos

Príncipe Harry comentou sobre Meghan Markle, uso de drogas e como lida com as dores do passado

Príncipe Harry (38) afirmou que a esposa, Meghan Markle (41), e o uso de drogas o ajudaram a lidar com os traumas.

Como parte da divulgação da autobiografia “Spare” (“O que sobra”, no Brasil), o duque de Sussex falou do impacto que as diferenças com a família real britânica teve em sua vida.

Para o médico Gabor Maté, Harry comentou o papel exercido por Meghan no processo de buscar por ajuda.

“Foi conhecer e estar com Meghan, eu sabia que se não fizesse terapia e me consertasse, perderia essa mulher com quem eu poderia passar o resto da minha vida”, contou.

Ele escreveu a história completa de quando conheceu Meghan, e contou que ficou impressionado com sua beleza quando viu uma foto dela pelo Instagram.

Meghan tinha postado uma foto ao lado de uma amiga. Logo, Harry entrou em contato com uma colega em comum do casal para pedir o telefone da ex-atriz americana.

Príncipe Harry diz que Meghan Markle o 'salvou de si mesmo'

De acordo com a revista People, o Príncipe Harry chegou a dizer: "Minha esposa me salvou. Eu estava preso neste mundo, e ela era de um mundo diferente e ajudou a me tirar disso. Mas nenhum dos elementos da minha vida agora teria sido possível sem que eu visse por mim mesmo".

"Minha parceira é um ser humano excepcional e sou eternamente grato pela sabedoria e pelo espaço que ela conseguiu me dar", continuou ele. Harry, que mora na Califórnia com Meghan e seus filhos, já havia dito anteriormente como ela o orientou a levar a terapia mais a sério.

Harry também falou do 'curso intensivo' sobre racismo que teve desde que conheceu a atriz. "Acho que o que as pessoas talvez não entendam é que a dor que isso causa a um indivíduo é enorme, mas a dor que isso causa à sociedade é imensa”, finalizou ele.