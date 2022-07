Príncipe Harry e Meghan Markle teriam se afastado da família por causa de Camilla Parker Bowles

Novo livro diz que Camilla Parker Bowles teriam feito comentário racista sobre o filho de príncipe Harry e Meghan Markle antes do nascimento do menino, diz site internacional

O afastamento do príncipe Harry (37) e de Meghan Markle (40) da família real ainda continua rendendo assunto na imprensa internacional. Desta vez, o site Page Six divulgou um novo trecho do livro Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors, que conta os bastidores da decisão do casal de romper com os compromissos oficiais da realeza britânica. O novo trecho diz que Camilla Parker Bowles (75), madrasta de Harry e esposa do príncipe Charles (73), teria sido a responsável pelo comentário racista sobre o primeiro filho do casal, o pequeno Archie (3), antes mesmo do nascimento do menino.

Segundo a publicação do Page Six, o livro diz que Camilla supostamente teria feito um comentário preconceituoso sobre o cabelo de Archie. “Durante aquelas semanas, Harry encontro Charles e Camilla na Clarence House. Na versão de Harry, a conversa alternava entre séria e brincalhona e tocava em três tópicos. Primeiro, Harry foi informado de que Meghan deveria continuar com a sua carreira de atriz. Em segundo lugar, não se podia esperar que a Scotland Yard pagasse pela proteção 24 horas de sua namorada. E terceiro, de acordo com Harry, alguém especulou sobre como seu futuro filho seria. Em uma versão, Camilla comentou: 'Não sei engraçado se seu filho tivesse cabelo afro ruivo?”, informou a publicação.

Harry teria dado risada do comentário, mas, depois, foi alertado por Meghan sobre a gravidade da frase e ficou furioso. O novo livro ainda informou que Harry poderá abordar este momento em sua biografia que está sendo escrita. “Camilla seria citada nas memórias de Harry como uma razão parao casal se afastar da Grã-Bretanha”, informou o livro.

De acordo com o site Daily Mail, fontes da família real comentaram sobre o trecho do livro e informaram que “essa sugestão é um absurdo”. Por enquanto, a Clarence House não se pronunciou.

