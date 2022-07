Meghan Markle recebe apelido de vizinhos na Califórnia, onde mora com Príncipe Harry e os filhos

A Duquesa de Sussex recebeu um apelido nada carinhoso de seus vizinhos no bairro em que está vivendo na Califórnia

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 20h04

Meghan Markle (40) e seu esposo Príncipe Harry (37) saíram de Londres e atualmente moram na Califórnia, nos Estados Unidos. A atriz, que deixou seu posto na realeza britânica, recebeu um apelido dos vizinhos de seu bairro.

De acordo com o site americano Page Six, os vizinhos apelidaram a Duquesa de “Princesa de Montecito”, cidade da Califórnia onde está vivendo a atriz e sua família.

Uma fonte comentou sobre as ações de Meghan pela cidade americana para a revista britânica Closer, nesta última terça-feira (12). “Se ela for almoçar ou jantar em Beverly Hills ou West Hollywood, ela geralmente liga com antecedência e pede uma mesa completamente isolada”, comentou.

A fonte ainda comentou que ela apenas vai para Los Angeles uma vez por semana, e que Meghan e sua família passam a maior parte do seu tempo em Montecito.

“Meghan adora dirigir por Los Angeles, para ir nos mesmo lugares que ela costumava visitar no passado, bem fora dos pontos mais conhecidos. Muitas vezes ela vai apenas com os cachorros, o que lhe da tempo pare refletir”, comentou a fonte sobre os passeios que a Duquesa faz com os cães Paula e Guy.

O Príncipe Harry, Meghan vivem com os filhos Archie (3) e Lilibeth (1) e não saem muito de casa. “[Harry] acorda de madrugada para alimentar, banhar e vestir as crianças. Meghan costuma estar muito ocupada com chamadas de negócios em videochamadas ou indo à Los Angeles para reuniões, para as quais Harry muita as vezes a leva de carro. Então ele volta para as crianças o mais rápido possível porque não gosta de deixa-los com babás”, contou uma fonte para a revista britânica.