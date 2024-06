Príncipe Harry e Meghan Markle ficam de fora de convite da realeza

O convite não chegou! Príncipe Harry e Meghan Markle não são convidados para evento tradicional da realeza britânica

O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, vão ficar de fora de um evento tradicional da família real britânica pelo segundo ano consecutivo. Os dois não foram convidados para o Trooping The Color, que acontece sempre no mês de junho para celebrar o aniversário do monarca, que, no caso, é o Rei Charles III, pai de Harry.

De acordo com o site da revista People, Harry não recebeu o convite para sua família ir ao evento, que acontecerá em 15 de junho. Ele e a esposa vivem nos Estados Unidos desde 2020, quando abandonaram os serviços oficiais como membros da realeza.

A última vez que Harry e Meghan foram ao Trooping The Color foi no ano de 2019. Em 2022, eles estavam em Londres na época do evento, mas não apareceram na varanda do Palácio de Buckingham com o restante da família.

Apesar do tratamento do Rei Charles III contra o câncer, ele estará presente no Trooping The Color com sua família, mas participará do desfile à bordo de uma carruagem, ao invés de estar em um cavalo. Porém, Kate Middleton não deverá se juntar aos parentes por causa de seu tratamento rigoroso contra o câncer.

Família real deletou comunicado do príncipe Harry

A família real britânica tomou uma atitude radical e sem fazer alardes. A imprensa internacional descobriu que a equipe da realeza deletou um comunicado memorável e histórico do príncipe Harry sobre Meghan Markle. O comunicado estava disponível no site oficial da família, mas foi tirado do ar há pouco tempo.

A rara declaração era um pedido de Harry por respeito com sua então namorada, Meghan, e foi divulgado em 2016. Este foi a primeira vez que ele confirmou o namoro e repudiou o assédio ao redor dela pela mídia.

Segundo o site da revista People, o comunicado estava disponível no início de dezembro de 2023. Porém, por volta do dia 10 de dezembro de 2023, o link já não estava mais funcionando. Por enquanto, a realeza não se pronunciou sobre o motivo de remover o post do site.