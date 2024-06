Tristeza mais profunda do príncipe Harry vem à tona

Especialista da família real britânica aponta qual é a maior preocupação e tristeza do príncipe Harry após ter abandonado os serviços na realeza

O príncipe Harry guarda uma tristeza profunda em seu coração após ter abandonado os serviços oficiais como membro da realeza britânica. De acordo com o tabloide The Mirror, o especialista na realeza Tom Quinn explicou que ele sente uma perturbação e preocupação ao ver o afastamento dos seus filhos, Archie e Lilibet, e dos sobrinhos, George, Charlotte e Louis - filhos de príncipe William e Kate Middleton.

Em uma reportagem publicada nesta segunda-feira, 3, o especialista contou que ele sente a tristeza por ter afastado os filhos dos primos, mas tem esperança que eles possam se reencontrar no futuro. “Sabemos que a tristeza mais profunda de Harry é sobre não apenas a falta de relacionamento com George, Charlotte e Louis, mas também pela falta de contato de seus filhos com os primos. Harry e Meghan adoraria contornar este problema. Eles adorariam que os primos pudessem se encontrar com frequência e ter uma boa convivência enquanto crescem, mas eles não conseguem ver uma maneira disso acontecer. Harry já disse que espera que os primos possam ser amigos quando se tornarem adultos”, afirmou ele.

Além disso, Tom Quinn apontou que Harry pode ter ficado ainda mais entristecido ao ver William falando que George, seu filho mais velho, quer ser piloto. O tio Harry adoraria contar suas histórias como piloto de helicóptero para o sobrinho, mas está longe da rotina do menino há alguns anos.

Vale lembrar que Harry e Meghan vivem nos Estados Unidos com os filhos. Enquanto isso, William e Kate estão no Reino Unido para seguirem com a linha de sucessão da família real britânica, já que o primeiro lugar na lista é de William e o segundo lugar é de George.

Família real deletou comunicado do príncipe Harry

A família real britânica tomou uma atitude radical e sem fazer alardes. A imprensa internacional descobriu que a equipe da realeza deletou um comunicado memorável e histórico do príncipe Harry sobre Meghan Markle. O comunicado estava disponível no site oficial da família, mas foi tirado do ar há pouco tempo.

A rara declaração era um pedido de Harry por respeito com sua então namorada, Meghan, e foi divulgado em 2016. Este foi a primeira vez que ele confirmou o namoro e repudiou o assédio ao redor dela pela mídia.

Segundo o site da revista People, o comunicado estava disponível no início de dezembro de 2023. Porém, por volta do dia 10 de dezembro de 2023, o link já não estava mais funcionando. Por enquanto, a realeza não se pronunciou sobre o motivo de remover o post do site.