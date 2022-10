Príncipe Harry e Meghan Markle estariam procurando por um novo lar na Califórnia

Príncipe Harry e Meghan Markle estariam à procura de uma nova mansão em Montecito, na Califórnia

O Príncipe Harry (37) e sua esposa, Meghan Markle (40) estariam em busca de um novo lar na Montecito, na Califórnia, Estados Unidos, segundo o site de notícias TMZ.

O casal que hoje vive em uma mansão avaliada de 11 milhões de libras (cerca de 72 milhões de reais) estaria procurando um lugar maior na área exclusiva de Hope Ranch, de Montecito, também conhecida como Oprah Country.

E o valor da mansão que estão à procura não parece ser um problema, já que a área escolhida por Meghan e Harry tem casas avaliadas de até 22 milhões de dólares.

A área do Hope Ranch, em Montecito conta com áreas de lazer exclusivas, com campos de golfe, e acesso à quadras de tênis e trilhas.

Foto: Reprodução/TMZ/Movoto

Mansão de Príncipe Harry e Meghan Markle sofreu duas tentativas de invasão

Recentemente, foi revelado por um site britânico que a residência do Príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle sofreu duas tentativas de invasão em um período de 12 dias ainda neste ano.

A primeira invasão ocorreu no dia 19 de maio, quando o Príncipe e sua esposa celebravam seu aniversário de casamento. De acordo com o jornal britânico The Sun, o casal e os filhos Archie (3) e Lilibeth (1)estavam na casa quando o alarme foi disparado.

Já no dia 31 de maio, a mansão foi invadida novamente quando o casal partia para as comemorações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II (96) na Inglaterra.