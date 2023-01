Príncipe Harry diz que Rei Charles III fez piadas sobre sua paternidade

Príncipe Harry revelou que o pai, Rei Charles III, fazia piadas sádicas sobre sua paternidade: 'Quem sabe se eu sou mesmo seu pai?'

O príncipe Harry (38) decidiu abrir vários momentos da vida íntima da família em seu novo livro de memórias, chamado Spare, que será lançado na próxima semana. Os trechos do livro estão sendo divulgados na imprensa internacional e mostram revelações sobre os bastidores da realeza britância. De acordo com o site Page Six, Harry disse que o pai, Rei Charles III (74), faz piadas 'sádicas' questionando sobre a sua paternidade.

A publicação revelou que Harry escreveu que o pai fazia comentários sobre sua paternidade. “Ele gostava de contar histórias, e esta era uma das melhores de seu repertório. Ele sempre terminava com uma explosão de filosofia... 'Quem sabe se eu sou mesmo o Príncipe de Gales? Quem sabe se eu sou mesmo o seu pai verdadeiro?'. Ele ria e ria, embora fosse uma piada incrivelmente sem graça, dado o boato que circulava na época de que meu pai verdadeiro era um dos ex-amantes de mamãe: o major James Hewitt. Uma causa desse boato foi o cabelo ruivo do major Hewitt, mas outra causa foi o sadismo”, escreveu ele.

Então, Harry ainda relembrou os rumores que circularam nos tabloides sobre a sua paternidade. “Talvez eles [os leitores dos tabloides] se sentissem melhor sobre suas vidas se a vida de um jovem príncipe fosse risível. Não importa que a minha mãe só tenha conhecido o Major Hewitt muito depois de eu nascer”, disse ele.

Vale lembrar que a princesa Diana teve um affair com o major Hewitt após conhecê-lo em um jantar e o assunto tomou conta dos tabloides internacionais.