Príncipe Harry diz: 'Gostaria de ter meu pai e meu irmão de volta'

Em nova entrevista, príncipe Harry fala sobre o afastamento da família real após decidir mudar de país com Meghan Markle

O príncipe Harry (38) deu novas entrevistas para a imprensa britânica para falar sobre o lançamento do seu livro, chamado Spare, ainda neste mês. Em uma prévia da entrevista para Tom Bradby, da ITV, ele contou sobre o afastamento da família real depois que decidiu abandonar os serviços como membro da realeza junto com a esposa, Meghan Markle (41).

Ele lamentou ter perdido o contato próximo com o pai, o Rei Charles III (74), e o irmão, o príncipe William (40). “Eu gostaria de ter meu pai de volta. Eu gostaria de ter meu irmão de volta”, disse ele em um trecho da entrevista. Em outro momento, Harry desabafou: “Eles acham que é melhor nos manter de alguma forma como os vilões. Eles não mostraram absolutamente nenhuma vontade de se reconciliar”.

Em outra entrevista para Anderson Cooper, o príncipe Harry falou sobre o motivo para ter decidido falar publicamente sobre os bastidores da realeza britânica. “Toda vez que eu tentei fazer isso em particular, houve briefings, vazamentos e plantação de histórias contra mim e minha esposa. Você sabe, o lema da família é 'nunca reclame, nunca explique'. É apenas um lema, e realmente não se sustenta”, declarou.

Então, Harry completou ao contar que não foram protegidos como esperavam pela realeza. “Quando nos dizem nos últimos seis anos que não podem fazer uma declaração para nos proteger, mas faz isso por outros membros da família, chega um ponto em que o silêncio é uma traição", disse ele.

As entrevistas completas com Harry devem ser divulgadas em breve.

Príncipe Harry não mostrou os filhos no cartão de natal

O príncipe William (38) e a esposa, Meghan Markle (41), decidiram não usar uma foto com os filhos, Archie (3) e Lilibet (1), no cartão de Natal de 2022. Os dois quebraram a tradição da família real e enviaram um cartão para os amigos apenas com um foto do casal.

No cartão de Natal deles, os dois apareceram de mãos dadas em uma foto feita durante um evento em Nova York e desejaram boas festas para os admiradores. O cartão foi divulgado pela fundação deles, a Archewell Foundation. “Desejando a você uma feliz temporada de férias”, informaram, e completaram: “Da nossa família para a sua, e em nome de nossas equipes da The Archewell Foundation, Archewell Audio e Archewell Productions, desejos a você saúde, paz e um feliz ano novo”.