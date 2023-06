Príncipe Harry acredita que Diana se comunica do além com Meghan Markle

A informação foi revelada por um biógrafo da família real depois de Harry confessar a crença para amigos

O Príncipe Harry acredita que a mãe dele, a Princesa Diana (1961-1997), se comunica do além com a esposa dele, a ex-atriz e Duquesa Meghan Markle. A crença foi revelada pelo biógrafo e analista da Família Real Britânica, Tom bower.

Bower expôs a crença de Harry em entrevista ao canal britânico GB News. O escritor disse que soube da convicção do caçula do Rei Charles III envolvendo o fantasma de Diana a partir de amigos pessoais de Harry. Princesa Diana morreu em um acidente de carro em Paris no ano de 1997.

“O Harry contou para um amigo que acredita que a Diana está falando com a Meghan do além”, afirmou Bower.“Tenho certeza que é verdade e que partiu dos lábios do Harry”.

“Ele contou para o amigo que a Meghan está em contato com a Diana e que a Meghan está o assegurando que a mãe tem certeza que as escolhas deles são corretas e ela dá todo seu apoio em tudo o que eles estão fazendo”.

Bower encerrou sobre o tema dizendo: “A Meghan encontrou a forma perfeita de assegurá-lo que está tudo bem, dizendo que a mãe dele dá seu aval para todas suas escolhas”.

Harry e Markle renunciaram às suas funções na Família Real Britânica em janeiro de 2020. Eles vivem atualmente na cidade californiana de Montecito, com os dois filhos. No início de 2023, Harry publicou ‘O Que Sobra’, autobiografia com várias críticas à realeza britânica.

Harry e Meghan Markle não vão mais expor família real britânica publicamente

O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, vão parar de produzir conteúdo contra a família real britânica, pelo menos é isso o que revelou o tabloide The Sun. Segundo a fonte, o casal já não tem mais material para trazer a público. “Esse período de suas vidas acabou – já que não há mais nada para dizer”, garantiu o insider.

Ainda no ano passado, outra fonte disse ao jornal inglês que o casal esperava que 2023 fosse o ano da reconciliação com a realeza e que, por esse motivo, a rainha Elizabeth II (1926-2022) sempre foi poupada dos ataques.