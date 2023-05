Princesa Charlotte ficou muito cansada após a coroação do avô. Saiba o motivo!

Príncipe William revela que a filha, a princesa Charlotte, ficou muito cansada após a coroação do Rei Charles III e o motivo é fofíssimo!

Neste domingo, 7, o príncipe William revelou uma curiosidade sobre a filha, a princesa Charlotte, fruto do casamento com a princesa Kate Middleton. Ao conversar com a população durante uma caminhada para celebrar a coroação do Rei Charles III, ela contou que a filha ficou muito cansada após o evento no sábado e o motivo é fofo.

Em uma conversa descontraída, William disse que Charlotte passou a manhã de domingo descansando após cuidar do irmão caçula, o príncipe Louis, de cinco anos, durante a coroação. “Ela está muito cansada depois de ontem. Ela está tendo um dia tranquilo em casa neste domingo. [Na coroação], ela ficou se certificando de que o seu irmãozinho estava se comportando”, disse ele, demonstrando a preocupação da herdeira para manter tudo sob controle.

Durante a coroação, Charlotte foi vista de mãos dadas com Louis enquanto caminhavam para os seus assentos e também apareceu conversando discretamente com o irmão quando ele começou a ficar entediado.

Mesmo com toda a atenção de Charlotte, Louis roubou a cena no evento. Ele é conhecido por fazer caras e bocas em suas raras aparições em público e foi isso que ele entregou para o público no sábado. O menino foi flagrado bocejando, dando sorrisos e fazendo brincadeiras na coroação, no passeio de carruagem e na aparição na varanda do Palácio de Buckingham.

Kate Middleton e princesa Charlotte usam looks combinando

Na coroação do Rei Charles III e da rainha Camilla, a princesa de Gales Kate Middleton e a filha, princesa Charlotte, de 8 anos, usaram tiaras combinando e penteados semelhantes. Mãe e filha usaram adereços de cabeça prateados e com brilhantes, confeccionados por Jess Collett e Alexander McQueen. As duas também usaram vestidos brancos combinando, ambos da grife Alexander McQueen, que foi a mesma marca que fez o vestido de noiva de Kate para seu casamento com William. Os looks delas eram bordados com as flores rosa, cardo, narciso e trevo, representando as quatro nações do Reino Unido.

As duas chegaram à Abadia de Westminster junto com o príncipe William e o príncipe Louis. Inclusive, Charlotte mostrou o seu papel de irmã zelosa ao cuidar do irmão caçula durante a entrada no local. De mãos dadas, os dois esbanjaram fofura no evento histórico. Por sua vez, o filho mais velho do casal, o príncipe George, de 9 anos, teve um papel especial na coroação. Ele foi um dos pajens de honra do rei Charles III e ajudou a carregar o manto do monarca.