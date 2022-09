Princesa Charlotte cai no choro durante o funeral da Rainha Elizabeth II

Princesa Charlotte não segurou as lágrimas e a emoção ao ver o caixão da Rainha Elizabeth II no Arco de Wellington, em Londres

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 11h53

Filha do príncipe William com Kate Middleton, a princesa Charlotte, de apenas 7 anos, ficou emocionada e chorou ao ver um dos rituais de despedida para a Rainha Elizabeth II, que era a sua bisavó. Ela foi flagrada chorando no momento da cerimônia na frente do Arco de Wellington, em Londres, Inglaterra.

No local, o corpo da rainha foi colocado dentro de um carro para ser levado para o Castelo de Windsor, que fica a cerca de 40 quilômetros de Londres. No momento da despedida, a jovem princesa caiu no choro e foi consolada por sua mãe, Kate Middleton.

Mais cedo, Charlotte e o irmão mais velho, o príncipe George, acompanharam a cerimônia religiosa na Abadia de Westminster junto com os outros membros da família. Eles estão na linha de sucessão do trono britânico logo atrás do pai, o príncipe William.

Ao chegar em Windsor, o caixão com o corpo da rainha será levado para uma cerimônia religiosa na capela e depois será sepultado dentro da propriedade do castelo.