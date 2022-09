Princesa Charlotte usa presente que ganhou da Rainha Elizabeth II

Princesa Charlotte deixou à mostra um presente simbólico que ganhou da Rainha Elizabeth II ao marcar presença no funeral da bisavó

A princesa Charlotte esteve presente no funeral de sua bisavó, a rainha Elizabeth II, nesta segunda-feira, 19, ao lado do irmão mais velho, príncipe George, e dos pais, príncipe William e Kate Middleton. Na ocasião, a menina usou um look todo preto e também um broche de diamante em formato de ferradura de cavalo.

O broche foi um presente que ela ganhou da própria rainha Elizabeth II e representa o amor da monarca por cavalos. Assim, ela decidiu usá-lo no funeral da bisavó para homenageá-la. Inclusive, esta foi a primeira vez que Charlotte usou uma joia em público e também um chápeu.

Vale destacar que Kate Middleton também usou joias simbólicas durante o funeral. Ela apareceu com brincos de pérolas e um colar de pérolas com diamante que pertenceram à coleção pessoal da rainha Elizabeth II.

Georg e Charlotte acompanharam a cerimônia religiosa do funeral da Rainha Elizabeth II na Abadia de Westminster. Eles chegaram acompanhados da mãe, Kate Middleton, e da rainha consorte Camilla.

O corpo da rainha Elizabeth II foi levado em cortejo pelas ruas de Londres, na Inglaterra, nesta segunda-feira, após o velório de quatro dias no parlamento britânico. O caixão da monarca seguiu para o Castelo de Windsor, onde será sepultado.