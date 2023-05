Por que príncipe Louis sumiu da cerimônia de coroação de Charles III?

Príncipe Louis sumiu da cerimônia e foi retirado; segundo imprensa, decisão já estava prevista

Um detalhe inusitado chamou a atenção dos súditos na coroação do rei Charles III. É que o neto do monarca, o pequeno Louis, foi retirado da cerimônia em determinado momento e não apareceu mais.

Nas redes sociais, muitos questionaram o que havia acontecido, principalmente porque ele foi flagrado bocejando em alguns momentos. A retirada do pequeno, contudo, não teve nada a ver com uma possível mal-criação.

Ele foi retirado por ser muito jovem - o pequeno tem apenas cinco aninhos. De acordo com a imprensa britânica, já estava previsto que ele não estava presente em todo o trajeto, já que é considerado pequeno demais para todo o protocolo.

Louis esteve dentro da Abadia de Westminster e depois esteve ao lado dos pais e aos irmãos em uma carruagem até o Palácio de Buckingham.

Ele usou uma roupa feita exclusivamente para ele pelo alfaiate de Savile Row e foi fotografado durante o evento. Ele foi flagrado bocejando durante a cerimônia, que durou cerca de duas horas, e até precisou ouvir uma leve bronca de sua mãe quando ele começou a parecer inquieto e entediado. Além disso, ele também foi visto acenando para a população durante o passeio de carruagem pelas ruas de Londres.

Príncipe George tem papel simbólico na coroação

O príncipe George, filho do príncipe William e da princesa de Gales Kate Middleton, teve um papel simbólico durante a coroação do seu avô, o Rei Charles III, neste sábado, 6. O garoto de 9 anos foi um dos pajens de honra do monarca.

Ele teve a função de ajudar a levar o manto do avô na caminhada dentro da Abadia de Westminster, que é o local escolhido para o evento.Com look vermelho formal, George carregou uma das pontas do manto e caminhou logo atrás do avô na cerimônia.

Fotos: Getty Images