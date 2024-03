Palácio nega a divulgação da foto original de Kate Middleton com os filhos

Após Kate Middleton admitir que manipulou foto com os filhos, especialistas em relações públicas pedem divulgação de foto original e Palácio nega

O Palácio de Kensington negou a divulgação da foto original de Kate Middleton e os filhos, postada no último domingo, 10, em homenagem ao "Dia das Mães" no Reino Unido. Segundo o Daily Mail, a família real britânica tem sofrido uma "pressão crescente" para exibir publicamente o registro, editado pela princesa de Gales.

O jornal informou que as cobranças são feitas, principalmente, por especialistas em relações públicas.

Na visão deles, a divulgação da fotografia original pode servir como forma de reconquistar a confiança do público após a polêmica. Por outro lado, o Palácio se manteve firme na decisão, mesmo depois de uma declaração assinada por Kate, na qual ela admite ter manipulado a imagem.

"Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem tenha causado. Espero que todos que comemoram tenham tido um feliz 'Dia das Mães'', escreveu a princesa nas redes sociais.

Mark Borkowski, especialista em relações públicas, comentou a polêmica em que a família real britânica está envolvida ao Daily Mail. "É plausível que ela esteja em casa brincando com o computador e usando uma ferramenta de lA (inteligência artificial). Mas se eles realmente querem recuperar algum tipo de confiança, deveriam divulgar a foto não editada. Não pode ser tão ruim se eles apenas fizeram alguns ajustes", disse ele.

"Acho que eles aceitaram o desafio, fornecendo a declaração como explicação. A questão é se as pessoas acreditam nisso, com todas as teorias da conspiração por aí, e não tenho certeza se acreditarão", afirmou Borkowski, se referindo às suposições sobre o 'sumiço' de Kate Middleton enquanto se recupera de uma cirurgia abdominal, realizada em janeiro. De acordo com as teorias, o real estado de saúde da princesa seria mais grave do que o informado pela família real.

Por fim, o especialista analisou um problema que enxerga na monarquia. "Essa é a questão, não parece haver muito pensamento estratégico no coração da família real neste momento. O que leva a estes problemas, difíceis de se gerenciar em termos de relações públicas".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

O sumiço de Kate Middleton

O sumiço de Kate Middleton dos eventos públicos no Reino Unido deixou os fãs preocupados com o quadro de saúde dela. A princesa de Gales passou por uma cirurgia abdominal em janeiro deste ano e está se recuperando em casa. Porém, os rumores sobre o quadro de saúde tomaram conta da internet e o Palácio de Kensington resolveu colocar um ponto final nos boatos.

Em uma declaração oficial, os representantes da realeza britânica informaram que ela está bem e segue sem novidades na recuperação. “O Palácio de Kensington deixou claro em janeiro sobre o cronograma de recuperação da princesa e informou que apenas forneceria atualizações significativas. Essa orientação permanece”, informaram. Com isso, o assessor dela ainda contou que ela está progredindo bem em sua recuperação.

Quando Kate foi internada, o palácio informou que ela ficará sem aparecer em eventos públicos até depois da Páscoa, que acontecerá no final de março. Portanto, os fãs da realeza ainda vão ficar mais algumas semanas sem ter novidades sobre a princesa.

Kate passou por uma cirurgia abdominal e ficou pouco mais de 10 dias internada. Depois disso, ela foi para casa e segue sem aparecer em público.