Os Príncipes William e Harry mantém a memória da mãe, Princesa Diana, viva através de seus filhos

Os filhos da Princesa Diana, William e Harry passaram para seus filhos a memória de sua mãe que faleceu por conta de um acidente de carro em 1997

Nesta quarta-feira, 31, completa-se 25 anos da morte da Princesa Diana em um trágico acidente de carro.

Os filhos da Princesa, Príncipe William (40) e Harry (37), mantém viva a memória da mãe através dos seus filhos.

Na semana passada, ao fazer um discurso em sua caridade, o Príncipe Harry comentou sobre o legado que Diana deixou: “Na semana que vem é o aniversário de 25 anos da morte da minha mãe, e ela com certeza nunca será esquecida. Eu quero que seja um dia cheio de memórias do seu trabalho incrível e amor pelo modo como ela o fez”.

“Eu quero que seja um dia para compartilhar o espírito da minha mãe com a minha família, com meus filhos, que eu gostaria que tivessem a conhecido”, ainda disse o Príncipe que se mudou para os Estados Unidos.

E em sua série documental "The Me You Can’t See", o marido de Meghan Markle e pai de Archie (3) e Lilibeth Diana (1), revelou que uma das primeiras palavras ditas pelo filho foi “vó”.

“Eu tenho uma foto dela no quarto dele, e foi uma das primeiras palavras que ele disse – depois de ‘papai’ e ‘mamãe’ depois foi ‘vó’. Vó Diana”, revelou. “É a coisa mais fofa, mas ao mesmo tempo me deixa muito triste porque ela deveria estar aqui”, contou Harry.

Príncipe William

O irmão de Harry, Príncipe William (40) também faz questão de lembrar Diana aos seus filhos George (9), Charlotte (7) e Louis (4).

No ano passado, William e sua esposa Kate Middleton (40) compartilharam por meio do Instagram um cartão de Dia das Mães que os filhos fizeram para a avó Diana.

E no documentário “Diana, Our Mother: Her life and legacy”, de 2017, o Príncipe William comentou sobre como mantém a memória da mãe viva em sua casa.

“Nós temos mais fotos dela ao redor da casa agora, e nós falamos um pouco dela”, comentou William sobre a memória da mãe na vida da família.

Como Diana já havia falecido antes de Kate Middleton conhecer William, é o papel do pai das crianças falar sobre a avó. “É difícil porque obviamente Catherine [Kate] não a conheceu, então ela não pode entregar esse nível de detalhes. Então quando eu coloco George ou Charlotte para dormir, eu falo sobre ela e tento lembrá-los que tem duas avós nas vidas deles”, contou.