Princesa Diana: relembre as últimas palavras dela após o acidente de carro

Ex-chefe dos bombeiros já revelou quais foram as últimas palavras da princesa Diana antes de sua morte em 1997

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 13h19

Nesta quarta-feira, 31, a morte da princesa Diana completou 25 anos. Ela faleceu em 31 de agosto de 1997 em um acidente de carro em um túnel de Paris após o veículo ser perseguido por um grupo de paparazzi. Alguns anos depois, o ex-chefe dos bombeiros Xavier Gourmelon revelou quais foram as últimas palavras da princesa durante o resgate após o acidente.

Em 2015, Xavier Gourmelon conversou com o site Daily Mail e contou que a princesa Diana teve um breve momento de consciência após o acidente e disse suas últimas palavras. Segundo ele, ela disse: “Meu Deus, o que aconteceu?”. Ele contou que tentou acalmá-la e segurou a sua mão.

Ele relatou que foi uma das pessoas que participaram do atendimento de primeiros socorros aos ocupantes do carro após o acidente. Na época, ele acreditava que a princesa poderia sobreviver à tragédia. “Como um bombeiro, você quer salvar vidas. E foi isso o que achei que poderia fazer. Eu sei agora que aconteceram lesões internas muito sérias, mas todo o episódio continua vivo em minha mente. A memória desta noite nunca vai ficar comigo para sempre”, disse ele.

Ex-segurança da princesa Diana rebate teorias sobre a morte dela

Ex-segurança da equipe da princesa Diana, Ken Wharfe contou à revista People que participou das investigações do acidente de carro e viu as evidências. Tanto que ele concordou com o resultado do inquérito, que definiu que o acidente de carro aconteceu em decorrência de direção perigosa e dos outros carros envolvidos, que contribuiu para a batida em alta velocidade.

Ao longo do tempo, as pessoas buscavam explicações e criavam teorias para o motivo da morte de Diana, que tinha apenas 36 anos na época. Porém, o ex-segurança diz que é tudo teoria da conspiração. “Até hoje, pessoas ainda me dizem que não acreditam que foi apenas um simples acidente de carro. Foi uma série de erros calamitosos. Não é de admirar que as pessoas simplesmente não conseguem acreditar que fosse algo tão simples assim”, declarou.