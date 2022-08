25 anos da morte da princesa Diana: relembre as capas de CARAS

Ao longo de sua vida, a princesa Diana foi estrela das capas da Revista CARAS. Relembre aqui!

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 11h41

Nesta quarta-feira, 31 de agosto, o mundo lamenta os 25 anos da morte da princesa Diana (1961 - 1997), uma das mulheres mais fotografadas do mundo. Ela faleceu em um acidente de carro em Paris em 1997.

Naquela noite, um grupo de paparazzi seguiu o carro de Diana e do seu namorado, Dodi Fayed, pelas ruas de Paris. No túnel Pont de l'Alma, o motorista do carro perdeu o controle do veículo e bateu. Diana faleceu no hospital poucas horas depois.

A morte dela chocou o mundo. Na época, ela tinha apenas 36 anos de idade e deixou dois filhos adolescentes, príncipe William e príncipe Harry, que tinham, respectivamente, 15 e 12 anos de vida. O funeral da princesa Diana aconteceu na Abadia de Westminster e comoveu o mundo, já que ela era uma princesa muito querida por todos.

Relembre aqui quando a princesa Diana apareceu nas capas da Revista CARAS em vários momentos de sua trajetória: