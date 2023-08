O que impede Meghan Markle e príncipe Harry de atingirem o sucesso em Hollywood?

"As pessoas jogaram dinheiro neles com esperanças e sonhos que se traduziriam em sucesso", diz uma fonte de Hollywood

Príncipe Harry e Meghan Markle estão em baixa em Hollywood nos últimos meses. Apesar de terem batido recordes com o documentário "Harry e Meghan" lançado na Netflix, no final do ano passado, o casal anda enfrentando dificuldades com outras investidas no mundo do entretenimento.

A revista americana People examinou os obstáculos que a dupla enfrenta para emplacar suas produções, a fonte acredita que Hollywood supervalorizou o fator real de Harry e Meghan, avalia um profissional inserido no ramo:

"A atenção, comoção e o burburinho estavam envoltos no fato de que Harry é um membro da realeza, e as pessoas atiram dinheiro neles na esperança de que isso se transformasse em sucesso. Mas foi um chacoalhão para todos. É como se tentassem construir uma casa sem fundação. O elemento real e o drama em volta deles inflou o preço, os contratos e as expectativas", disse a fonte à publicação.

Além da série documental, o casal um podcast de sucesso e um livro best-seller - mas nos últimos meses eles se separaram do Spotify , onde tinham um relataram um acordo de $ 20 milhões e foram criticados pelo Wall Street Journal por baixa produção de conteúdo na Netflix (onde o acordo é avaliado em $ 100 milhões).

Ainda mais com fim do contrato de R$ 96 milhões com o Spotify que foi "culpa" de ambas partes, dizem pessoas envolvidas na produção e na indústria dos podcasts. Os podcasts da plataforma têm defeitos, disse um executivo do setor.

"Os programas [do Spotify] não eram bem-feitos, ou eram muito caros e não conseguiam atrair um público". Por outro lado, Meghan, por ser muito reservada, não ofereceu um conteúdo "revelador, autêntico e íntimo" que pudesse atrair os ouvintes.

A comunicação entre as duas partes também era difícil. Além disso, uma pessoa que fez parte da produção do podcast afirmou que Meghan e Harry não receberam informações básicas sobre as condições da plataforma quando fecharam o contrato.

Segundo especialistas, porém, ainda há esperança para o casal real no entretenimento. Meghan fechou contrato com uma grande agência em abril e, aparentemente, Hollywood está "torcendo" pelo sucesso deles. "O capítulo final deles foi escrito? Absolutamente não. Hollywood ama uma reviravolta", afirmou um executivo.

Meghan Markle deve estrelar sequência de grande clássico de Hollywood

Apesar de tudo, parece que Meghan Markle já encontrou a sua grande volta para Hollywood! Recentemente foi revelado que a duquesa de Sussex estaria tentando desvincular seu nome de seu marido, o príncipe Harry, para voltar a focar em sua carreira solo como atriz. E parece que ela achou a maneira perfeita para isso!