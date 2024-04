O arrependimento do príncipe Harry após descobrir doença de Kate Middleton

Arrependimento! Príncipe Harry ficou em um ‘lugar doloroso’ em sua consciência ao descobrir momento desafiador na vida da família real

O príncipe Harry passou por um momento de arrependimento em sua consciência após descobrir que a cunhada, Kate Middleton, está com câncer. De acordo com a especialista em família real Tessa Dunlop ao site US Weekly, ele ficou em um momento ‘doloroso' ao ver o que seus parentes estão passando neste momento.

Segundo a especialista, Harry teria se arrependido de ter escrito algumas coisas em seu livro de memórias, chamado Spare, e que podem ter afetado o lado emocional de Kate. Isso porque ele sempre teve uma relação próxima com Kate e até a considerava como a irmã que nunca teve. Porém, eles romperam os laços quando ele decidiu expor publicamente os bastidores de sua vida na realeza.

“Quando você descobre que sua cunhada está com câncer e escreveu coisas que não podem ser retratadas, você fica em uma situação dolorosa”, disse Dunlop. Com isso, a especialista aposta que Harry e a esposa, Meghan Markle, precisam colocar a mão na consciência e ter mais cuidado com suas atitudes neste momento. “Eles criticaram a monarquia e se colocaram como uma alternativa. Então, quando a monarquia está em apuros, o mundo faz uma comparação. Será que Harry e Meghan podem se manter como um exemplo? Eles precisam ter cuidado com o momento de qualquer lançamento, para que não pareça oportunista”, disse ela, fazendo referência ao novo empreendimento de Meghan, que vai lançar uma marca de decoração em breve.

Por sua vez, o especialista e biógrafo Duncan Larcombe também citou o arrependimento de Harry. “Notícias bombásticas como as de Kate colocaram as coisas em perspectiva e Harry não está longe de ter arrependimento. Se Kate era como uma irmã para ele, ele provavelmente se arrependeu do seu relacionamento com o casal real ter entrado em colapso”, afirmou ele.

Apesar do distanciamento entre eles, Harry está tentando uma reaproximação discreta. Quando o pai, Rei Charles III, anunciou que está com câncer, Harry foi visitá-lo imediatamente na Inglaterra. Quando a cunhada revelou que também lida com um tumor, ele e a esposa, Meghan Markle, enviaram uma mensagem de apoio.

Harry quer um pedido de desculpas

A relação dos príncipes Harry e William está abalada há alguns anos, mas eles podem fazer as pazes no futuro. De acordo com o especialista da família real Tom Quinn, o ruivo espera apenas um gesto do irmão mais velho para se reaproximar dele.

De acordo com o site The Mirror, Harry quer se reaproximar de William e deixar a rivalidade entre eles de lado. Porém, ele só fará o movimento para fazer as pazes com o irmão depois que ouvir um pedido de desculpas.

“Ele quer se reconciliar com seu irmão para que os filhos possam ter algum tipo de relacionamento, mas ele e Meghan ainda acham que um pedido de desculpas formal precisa vir de William e Kate”, disse Tom Quinn.

O verdadeiro motivo para o pedido de desculpas não foi revelado publicamente. Porém, os especialistas da família real desconfiam que tenha uma relação com a polêmica que aconteceu antes do nascimento de Archie, que é o filho mais velho de Harry e Meghan. Os dois contaram que ficaram ofendidos e surpresos quando um integrante da família questionou sobre qual seria a cor da pele do bebê. O assunto veio à tona em uma entrevista do casal real há pouco tempo e foi um dos motivos para eles terem se afastado da realeza.