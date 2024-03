Saiba o que falta para o príncipe Harry se reaproximar do irmão, William

Príncipe Harry espera apenas uma coisa acontecer para fazer as pazes com o irmão, o príncipe William, diz especialista da família real

A relação dos príncipes Harry e William está abalada há alguns anos, mas eles podem fazer as pazes no futuro. De acordo com o especialista da família real Tom Quinn, o ruivo espera apenas um gesto do irmão mais velho para se reaproximar dele.

De acordo com o site The Mirror, Harry quer se reaproximar de William e deixar a rivalidade entre eles de lado. Porém, ele só fará o movimento para fazer as pazes com o irmão depois que ouvir um pedido de desculpas.

“Ele quer se reconciliar com seu irmão para que os filhos possam ter algum tipo de relacionamento, mas ele e Meghan ainda acham que um pedido de desculpas formal precisa vir de William e Kate”, disse Tom Quinn.

O verdadeiro motivo para o pedido de desculpas não foi revelado publicamente. Porém, os especialistas da família real desconfiam que tenha uma relação com a polêmica que aconteceu antes do nascimento de Archie, que é o filho mais velho de Harry e Meghan. Os dois contaram que ficaram ofendidos e surpresos quando um integrante da família questionou sobre qual seria a cor da pele do bebê. O assunto veio à tona em uma entrevista do casal real há pouco tempo e foi um dos motivos para eles terem se afastado da realeza.

Saiba como está a relação entre rei Charles III e príncipe Harry

Após receber a notícia do diagnóstico de câncer de seu pai, o rei Charles III, príncipe Harry retornou à Inglaterra para se reencontrar com o monarca. Após essa reunião, uma fonte próxima da Família Real comentou sobre a possibilidade dos dois se reconciliarem após a notícia.

Em entrevista ao site ET, a especialista real Katie Nicholl comentou sobre o reencontro entre pai e filho."Só podemos imaginar que foi um reencontro emocionante", afirmou a fonte, que ainda comentou sobre a possibilidade de reconciliação entre os dois. "O rei quer desesperadamente se reconciliar com Harry. Ele teria ficado extremamente aliviado e confortado pelo fato de Harry ter lhe visitado. Foi provavelmente emocionante e bastante difícil para ambos", opinou Kate.

A especialista ainda afirmou que rei Charles sempre quis resolver as coisas com o caçula, mesmo após os fatos revelados na autobiografia do príncipe. "Eu sei que, para Charles, a porta sempre esteve aberta, independentemente de algumas coisas que Harry escreveu [em seu livro]. Independentemente do que Harry tenha dito ou feito, ele ama seu filho", afirmou.

Katie ainda disse que a reconciliação se estende para sua nora, Meghan Markle, e seus netos, Archie e Lilibeth, de 4 e 2 anos. "Ele realmente quer ter uma relação com sua nora e seus netos. Acho que quando alguém tem um sério problema de saúde como esse, isso faz você reavaliar as coisas e eu acho que foi por isso que Harry pegou o primeiro vôo que pode", finalizou.