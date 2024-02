Saiba como está a relação entre Harry e Rei Charles III após diagnóstico de câncer

Fonte próxima da Família Real esclareceu como está a relação entre príncipe Harry e rei Charles III após o monarca ser diagnosticado com câncer

Após rei Charles III anunciar publicamente que foi diagnosticado com câncer, seu filho caçula, príncipe Harry, retornou à Inglaterra para ficar ao lado do pai. Após o reencontro, uma fonte próxima da Família Real comentou sobre a possibilidade dos dois se reconciliarem após a notícia.

Em entrevista ao site ET, a especialista real Katie Nicholl afirmou que Charles contou a notícia por telefone a Harry, que logo foi ao seu encontro em Londres, onde os dois tiveram uma reunião. O reencontro foi a primeira vez que os dois se viram desde a coroação do rei em maio de 2023.

"Só podemos imaginar que foi um reencontro emocionante", afirmou a fonte, que ainda comentou sobre a possibilidade de reconciliação entre pai e filho. "O rei quer desesperadamente se reconciliar com Harry. Ele teria ficado extremamente aliviado e confortado pelo fato de Harry ter lhe visitado. Foi provavelmente emocionante e bastante difícil para ambos", opinou Kate.

A especialista ainda afirmou que rei Charles sempre quis resolver as coisas com o caçula, mesmo após os fatos revelados na autobiografia do príncipe. "Eu sei que, para Charles, a porta sempre esteve aberta, independentemente de algumas coisas que Harry escreveu [em seu livro]. Independentemente do que Harry tenha dito ou feito, ele ama seu filho", afirmou.

Katie ainda disse que a reconciliação se estende para sua nora, Meghan Markle, e seus netos, Archie e Lilibeth, de 4 e 2 anos. "Ele realmente quer ter uma relação com sua nora e seus netos. Acho que quando alguém tem um sério problema de saúde como esse, isso faz você reavaliar as coisas e eu acho que foi por isso que Harry pegou o primeiro vôo que pode", finalizou.

Príncipe Harry "não tem planos" de se reunir com o irmão

Afastado de sua família, príncipe Harry não chegou a se reencontrar com seu irmão, príncipe William, durante sua rápida visita a Londres com o diagnóstico de câncer do rei Charles III. Embora o príncipe tenha se reunido com o pai na terça-feira, 6, apenas um dia após seu diagnóstico se tornar público, uma fonte real disse que "não há planos" dos príncipes se reencontrarem.

E o príncipe William tem motivos para isso. Ele se afastou dos compromissos reais nas últimas semanas devido uma cirurgia abdominal realizada por sua esposa, Kate Middleton. Enquanto ela se recupera, ele passa o tempo cuidando de seus três filhos - príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis. A princesa de Gales não deve retornar à vida pública até pelo menos a Páscoa, segundo o palácio.

O príncipe de Gales deve retornar às funções públicas nesta quarta-feira, 7, em uma cerimônia de investidura no Castelo de Windsor e a gala anual de arrecadação de fundos para a ambulância aérea de Londres.